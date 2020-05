Alberto Fernández en Santiago: Tenemos que hacer todo lo necesario para levantarnos rápido

En lo que fue su primera visita a la provincia como presidente, Alberto Fernández visitó la Escuela del Centenario, donde junto al gobernador Gerardo Zamora reinició las obras de refacción del histórico edificio ubicado sobre calle Rivadavia.

El jefe de Estado indicó que la visita a Santiago y Tucumán, en lo que es su primera salida al interior desde que se desató la pandemia, se explica en “la misma mirada de futuro” que tiene con el gobernador Zamora. “Debe importarnos a donde queremos ir y abrazar los mismos objetivos. Me es muy grato que podamos estar anunciando este nuevo tiempo que queremos iniciar en Argentina, después de tanto dolor que la pandemia nos obliga a pasar. Es muy grato comenzar este nuevo tiempo en una escuela emblema del primer centenario. Me apena que se haya frenado, que una escuela que puede albergar 2 mil alumnos cierre por la desidia nacional. Haciendo las obras en nombre de Manuel Belgrano (por el Plan Belgrano) alguien tan importante para los argentinos, que merece un mejor recuerdo que una cáscara vacía”.

Fernández subrayó la importancia de que Argentina “vuelva a hacer funcionar la educación, la ciencia y la tecnología, porque ahí está el futuro“.

“Me pone muy contento en épocas de pandemia que estemos pensando en cómo poner en marcha estas obras. Esa es la síntesis del desafío que tenemos como país. Poner la educación en el lugar que pertenece. Argentina es un país maravilloso que atraviesa un mal momento, como el mundo. Pero nuestro pueblo es maravilloso contrariamente a lo que nos hacen creer, y se ha levantado de los malos momentos como vamos a hacer otra vez. Tenemos que hacer todo lo necesario para levantarnos muy rápido”, expresó.

Fernández celebró además el esfuerzo de trabajadores y empresarios para la inauguración de la planta Mega Alfalfa Argentina en Forres. “Eso es trabajo para los santiagueños, exportaciones para los argentinos y divisas que ingresan a nuestra economía. Ese es el desarrollo”.

Por otra parte se mostró crítico ante las versiones que priorizan la economía por encima de la crisis sanitaria provocada por al pandemia de coronavirus y se refirió al pago de la deuda que negocia el país a través de la cartera económica encabezada por Martín Guzmán. “Los diarios nos dicen que corremos el peligro de caer el default. ¿Por qué mienten así, si estamos en default desde antes de diciembre? Solo que antes lo ocultaban.

“yo renuevo mi compromiso, no vamos a asumir ningún compromiso con la deuda que postergue lo que somos los argentinos que están encerrados en sus casas esperando para salir, producir y hacer crecer Argentina. Quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos. Pero eso no significará una nueva postergación de nuestro pueblo. Esa fue mi palabra de campaña y yo la respeto, yo no miento”, aseguró.