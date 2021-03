Alberto Fernández en Sesiones Ordinarias: defendió las políticas de asistencia económica

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sesiones ordinarias 2021, NA

Alberto Fernández inauguró las Sesiones Ordinarias este lunes 1 de marzo. Desde un recinto de la Cámara de Diputados atípico, sin invitados especiales y con gran parte de los legisladores que seguirá las instancias del discurso de manera virtual.

El presidente dio pie inicial en el Congreso para inaugurar el 139° período de sesiones ordinarias con un discurso ante la Asamblea Legislativa.

Alberto Fernández. NA.

Fernández defendió hoy la batería de medidas económicas implementadas por su gobierno en 2020, con paliativos contra los efectos económicos de la pandemia de Covid-19.

Destacó que el 99,5% de las empresas asistidas a través de diversos programas de asistencia crediticia fueron pymes, las responsables de siete de cada diez empleos en la Argentina y las que menor espalda financiera tienen.

Fernández se expresó así en la Asamblea Legislativa con la que dejó inaugurado el 139 período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

También resaltó el impacto del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencias (IFE), el congelamiento de tarifas y precios de alimentos y artículos de primera necesidad.

“Reforzamos la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por embarazo”, dijo.

“A PRINCIPIOS DE 2020 ARGENTINA ESTABA DE RODILLAS Y SUMIDA EN EL POZO E LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el gobierno de Mauricio Macri dejó a la Argentina “de rodillas y sumida en el pozo e la desigualdad y la pobreza” por las políticas económicas aplicadas.

Fernández se expresó así en la Asamblea Legislativa con la que dejó inaugurado el 139 período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

En el recinto estaban la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; además, 90 legisladores de todas las fuerzas políticas.

Fernández pidió una “reflexión colectiva con las fuerzas políticas y la sociedad argentina toda” e instó a recordar que en diciembre de 2019 el país “había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas económicas implementadas” por la gestión de Macri.

Señaló que el país afrontó una crisis global, en la que el mundo entero debió aprender sobre la marcha, cuando hubo “escasos mecanismos de colaboración entre los países”.

“Argentina tenía un escenario de extrema debilidad, con una economía escuálida y endeudada como antes jamás había estado”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Vivimos una inédita calamidad planetaria. Invito a todos para sentirnos colectivamente reconocidos como sociedad. Hicimos todo lo que estaba al alcance para mitigar la enfermedad y la muerte”.

UN APLAUSO PARA LOS TRABAJADORES QUE SOSTUVIERON EL SISTEMA DE SALUD

El presidente Alberto Fernández pidió este mediodía un aplauso de pie para los trabajadores que sostuvieron el sistema de salud durante la pandemia de coronavirus.

“Puede resultar difícil valorar aquello que no sucedió (desbordes en el sistema de salud), salvo que lo comparemos con las imágenes tenebrosas de otros países”, resaltó el mandatario nacional antes de solicitar el reconocimiento para los trabajadores ante la Asamblea Legislativa.

La Asamblea de Sesiones Ordinarias se produjo 48 horas después de la protesta de este sábado contra el Gobierno por el escándalo en torno al llamado “vacunatorio VIP”, que provocó la renuncia del ahora ex ministro de salud, Ginés González García.