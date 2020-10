«Alberto Fernández es el compañero mejor capacitado para encabezar el PJ» – NCN

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés dijo que Alberto Fernández «es el compañero mejor capacitado para ser presidente del Partido Justicialista (PJ)» porque «está haciendo una gran tarea como gobernante y fue quien garantizó la unidad del peronismo».

En una entrevista con Télam, Valdés habló sobre la posibilidad de que el presidente Fernández encabece el PJ a partir de diciembre próximo y se refirió a la política porteña.

-Télam: Se espera que el 17 de octubre, tanto dirigentes sindicales como gobernadores peronistas propongan a Alberto Fernández como próximo presidente del PJ, ¿Qué opina sobre esa intención?

-Juan Manuel Valdés: Alberto es el compañero mejor capacitado para ser presidente del Partido Justicialista, no solamente porque es nuestro presidente y porque está haciendo una gran tarea como gobernante, sino también porque fue el responsable de la unidad del peronismo, fue el que garantizó la unidad del peronismo. Nuestra meta antes de 2019 era lograr la unidad, y ¿quién la logró?: Alberto Fernández. Obviamente con la voluntad política de Cristina, que tuvo la visión y la claridad política de asumir su lugar en la vicepresidencia y proponerlo a Alberto de candidato a presidente, pero ya antes de eso era Alberto quien llevaba a todos los dirigentes y dirigentas del peronismo a reunirse, y quien encontraba los ámbitos para zanjar nuestras diferencias, para profundizar en nuestros acuerdos, para lo que fue recuperar la Argentina de las manos equivocadas en las que había caído durante cuatro años.

-T: Pasando a la política porteña, ¿qué límites encuentra el FdT en la Legislatura, donde es la principal fuerza opositora, para avanzar en sus propuestas?

-JMV: Hay que trabajar con gran creatividad. Tenemos la particularidad que toda nuestra fuerza política está hoy con tareas de gestión, gobernando, tanto el país como la provincia de Buenos Aires y distintos municipios. En la Ciudad de Buenos Aires pareciera que no hubo 2019. El famoso «hay 2019» parece que no pasó por acá. Pero tuvimos una buena elección, éramos 12 y hoy somos 17, y apostamos a que en la próxima elección nos vuelva a ir bien y tener por lo menos cuatro o cinco diputados más. Somos una fuerza en ascenso si preservamos la unidad que tenemos, que creo está vinculada a la convicción de acompañar la experiencia del Frente de Todos a nivel nacional y también a querer ser la fuerza que releve y sustituya 16 años de macrismo en la Ciudad.

-T: ¿Qué medidas tomaría el FdT si lograra suceder al macrismo en la Ciudad?

-JMV: Hay cuestiones urgentes, sobre todo en una ciudad que tiene los recursos. Rápidamente se puede resolver la falta de vacantes en las escuelas públicas, y muy rápidamente se puede hacer un programa de seguridad. Tenemos una cantidad de policías por habitante que es superior a la de Estados Unidos y, sin embargo, la gente se siente insegura. Por otro lado, tenemos 33 hospitales pero también situaciones como la de los enfermeros, que no son remunerados como profesionales de la salud. También hay que poner en marcha un programa de transporte público ambicioso. El modelo de Larreta ha sido el de dificultarle la vida a los automovilistas creyendo que con eso promovía el transporte público, pero el transporte público requiere de inversión pública y eso es lo que no tuvimos. No alcanza con hacer ciclovías o sacar, con los parquímetros, unos pesos de más a los automovilistas.

-T: La Legislatura debate actualmente una modificación del Código Urbanístico porteño impulsada por el oficialismo de Vamos Juntos (VJ). ¿Cuál es su opinión al respecto?

-JMV: Esta pandemia nos alertó sobre la falta de espacios verdes en la Ciudad. Se dijo que los runners eran individualistas que salieron a correr por las calles y en realidad eran ciudadanos y ciudadanas buscando un poco de esparcimiento y de actividad física para su salud. No sobran runners, faltan espacios verdes. Tenemos una ciudad con normas que están por encima de las realidades que administra. La Constitución de la Ciudad establece que tiene que haber, además del Código urbanístico, un plan urbano ambiental, un modelo territorial y un código ambiental. El código ambiental nunca lo sancionamos. El plan urbano ambiental nos costó 12 años. El código urbanístico (vigente) se sancionó hace dos años y estamos ahora pensando en un parche donde se van a modificar dos terceras partes de los artículos. La gran mayoría de estas normativas salen solo con los votos del oficialismo, que discute solo, no escucha visiones alternativas y avanza en un modelo improvisado.

-T: En la próxima sesión, el 8 de octubre, se tratarán al menos tres convenios impulsados por VJ para modificar las normas urbanísticas de predios de la Costanera Norte y del barrio de Villa Crespo. ¿Cuál es su opinión sobre esos proyectos?

-JMV: El código (urbanístico vigente) venía, en teoría, a erradicar las torres pero le estamos insertando torres sorpresa que vienen de la mano de estos convenios donde un privado, gracias a que le habilitamos una torre, entrega un terreno de escaso valor. Entregamos mucho y recibimos poco desde el Estado o, mejor dicho, desde la comunidad, porque el Estado es la representación de la comunidad. Sabemos que hay una enorme disparidad entre los estándares internacionales respecto a los metros cuadrados verdes por habitante y lo que tiene la Ciudad, que no llega a los cinco metros cuadrados mientras las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud hablan, en distintos trabajos, de entre 15 y 20. Sin embargo, la Ciudad insiste con un modelo que avanza sobre los espacios públicos, vendiéndolos. El modelo de las privatizaciones probamos en los 90 que fracasó, la Ciudad avanza con el modelo de privatización. Privatizamos el suelo y el aire cuando hacemos tantas torres. Hemos privatizado la vista al río en la Ciudad.