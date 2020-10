Alberto Fernández extendió la cuarentena: “La curva de contagios en el AMBA hace cinco semanas que comenzó lentamente a bajar”

FERNÁNDEZ EN CASA ROSADA.

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde que la curva de contagios en elAMBA hace cinco semanas que comenzó “lentamente a bajar”. En 18 departamentos habrá fuertes restricciones hasta el 25 de octubre. No habrá restricciones en seis provincias: Corrientes, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Formosa y Catamarca.

“Para nada está resuelto el problema en el AMBA. Le pido a los ciudadanos que sigan cuidando y respetando todos los protocolos establecidos” expresó el Presidente sobre la región entre CABA y el conurbano.

“Hoy no están ni Axel (Kicillof) ni Horacio (Rodríguez Larreta) en esta mesa, estuvimos repasando la situación del área metropolitana, que estuvo desde el primer día hasta hoy en un ASPO, eso nos sirvió para ir controlando mucho cuestiones que tuvieron que ver con minimizar el contagio”, resaltó el mandatario nacional.

Y expresó: “Todo eso permitió que una curva que parecía acelerarse se comenzara a amesetar y, desde hace cinco semanas, empezara lentamente a bajar”.

“No está resuelto para nada, les pido que sigamos cuidando todo los protocolos que ya existen”, agregó el jefe de Estado.

FERNÁNDEZ JUNTO A LARRETA Y SANTILLI. FOTO PRESIDENCIA

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde el anuncio de la nueva fase de la cuarentena en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, acompañado por gobernadores del interior del país.

En Balcarce 50 se encontraban los mandatarios Gerardo Morales (Jujuy), Omar Perotti (Santa Fe) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

Previamente y tal como indicaron fuentes oficiales, el mandatario se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, a las 16:00 en Balcarce 50 y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se sumó por teleconferencia ya que se encuentra aislado por haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado.

LARRETA, FERNÁNDEZ, KICILLOF. OTRO ANUNCIO POR CUARENTENA. NA

Ya cerca de las 19:25 el jefe de Estado comenzó a dar las precisiones sobre cómo continúa la estrategia epidemiológica a nivel nacional ante la pandemia de COVID-19. Allí mostró las placas ya tradicionales con los detalles en todo el país del avance de la pandemia en porcentajes.

El anuncio se extendió por más de una hora, fue seguido desde el interior del salón Mujeres por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, entre otros.

En la previa, el Presidente recibió en su despacho al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, para terminar de pulir los detalles de lo que finalmente anunció horas más tarde.

A dicho encuentro, que comenzó pasadas las 17:00 y se prolongó por una hora y media, se sumó de manera virtual el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya que continúa aislado por haber tenido un contacto estrecho con un caso positivo de COVID.

Previo al anuncio, el gobernador de Santa Fe afirmó que en la provincia van a “tener números altos” de contagios, ya que el número de testeos que están realizando es “grosero”.

En declaraciones a los medios acreditados, entre ellos NA, Perotti indicó que “se extendieron” los días de duplicación de contagios, y precisó que desde el Ejecutivo provincial esperan que “los casos no superen los 2500 diarios”.

Además, detalló que la ocupación de camas de terapia intensiva en Rosario está en el “90 por ciento” mientras que “el promedio en la provincia es del 80%”.

“Hay que convivir con el virus. El ´quédate en casa´ nos dio los tiempos para crecer en camas que no teníamos. Nadie vuelve a fase uno, lo que habrá son modalidades de convivencia”, describió.

En esa línea, explicó que “desde el próximo martes volverán las clases presenciales” de los últimos años del nivel primario y secundario en escuelas rurales, pero aclaró que “el docente tiene que ser del lugar”.

“Vamos a extender 14 días más las medidas actuales en Santa Fe, Hacemos una evaluación positiva de la estrategia sanitaria. Si el incremento de casos en la provincia se daba en abril o mayo, no me quiero imaginar lo que hubiera pasado. Si no teníamos tiempo para equiparnos, íbamos a estar mal”, agregó.

