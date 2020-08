Alberto Fernández extiende la cuarentena: “Vamos a mantener el sistema que tenemos actualmente hasta el 30 de agosto”

Anuncio de Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández, junto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron una nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Vamos a mantener el sistema que tenemos actualmente hasta el 30 de agosto”, fue el anuncio principal del presidente en Olivos, respecto de la cuarentena en la Argentina.

La Argentina está “muy lejos de haber resuelto el problema” del coronavirus, aseguró en la conferencia, y además reiteró que si la ciudadanía no es “responsable y los números tienden a subir” se pueden incrementar los casos y colapsar el sistema de salud.

Al respecto destacó que “el sistema de salud está dando respuesta a todos, pero el número de contagios crece y la demanda de atención médica también y empieza a haber una ocupación de camas preocupante” en el AMBA.

“Los médicos hicieron un esfuerzo sobrehumano en este tiempo para que el sistema funcione y se expusieron al contagio”, remarcó en el mensaje que brinda en la quinta de Olivos.

Con este marco, el presidente así mismo afirmó que la vacuna que se fabricará en el país hace que la Argentina “pueda contar con la vacuna muy pronto” y “por primera vez” en la pandemia se pueda ver “un horizonte”.

“En los primeros meses del año entrante (estaría lista) y eso nos va a despejar toda la incertidumbre que tenemos hoy”, resaltó el jefe de Estado en la Quinta de Olivos, donde agregó: “Deberíamos ser más prudentes porque todavía el virus está entre nosotros”.

Del mismo modo, el mandatario advirtió esta tarde que de todos modos se sigue “hablando de cuarentena”, pero en la Argentina ya no existe “porque la gente circula”.

“Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista la cuarentena, porque los negocios están abiertos, porque la gente circula, la actividad industrial está por encima del 90 por ciento”, resaltó.

“Hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena“, dijo el presidente y volvió a enviar a un mensaje a los jóvenes, que -según dijo- “tienen mucho que ver en promover reuniones clandestinas“.

“Hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena y si alguno duda, salgan a la calle“, advirtió .

En otro orden de cosas, el presidente dijo habrá zonas del país donde se incrementaron los contagios fuertemente en los que se volverá a fase uno de la cuarentena.

El mandatario exhibió un mapa de la situación de contagios en todo el país y sostuvo que en algunas zonas rojas se deberá volver a la fase uno del aislamiento.

También se refirió a las conversaciones con “todos los gobernadores” con los que dialogó este jueves coincidieron en que “el aumento de casos” de las últimas semanas se debió “a la mayor circulación”.

“Todos atribuyeron el aumento de contagios a la mayor circulación”, enfatizó el mandatario nacional, y agregó que también coincidieron en que el problema está “en las reuniones sociales”.