換気扇 VD-13ZFC13
商品の説明
ダクト用換気扇 天井埋込形
基本情報
|商品名
|換気扇 VD-13ZFC13
|型番
|VD13ZFC13
|メーカー
|三菱電機｜Mitsubishi Electric
|商品コード
|10201385
|メーカー発売日
|2022年06月01日
|メーカー保証年数
|1年
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