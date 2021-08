Alberto Fernández habló acerca del supuesto embarazo de Fabiola Yáñez

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Tras los rumores de un posible embarazo de Fabiola Yáñez, Alberto Fernández habló al respecto en una entrevista con Radio 10.

El periodista Pablo Duggan le consultó: “Fui papá hace dos meses y ser padre a esta edad, ya de grande, es una experiencia maravillosa, pero a veces no se duerme… ¿Usted, está preparado?”.

“Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. No hace falta que alguien más viva en la casa para que no duerma”, respondió Fernández. Duggan, entonces, insistió: “¿Pero hay alguna novedad por ahí?”. Y lejos de aclarar la situación, el Presidente dijo: “No sabemos, esperemos, esperemos…”.

Segundos más tardes, el mandatario regresó al tema. “Felicitaciones Pablo por la paternidad”, lanzó. “Espero felicitarlo yo también”, devolvió Dugan. “Bueno, muchas gracias”, aceptó el Presidente.





