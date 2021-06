Alberto Fernández habló de la crisis de los alquileres y los endeudados con créditos UVA

“Por mucho tiempo estuvieron hablando de que el Estado es una carga para los argentinos, pero el Estado siempre aparece moderando las desigualdades, se pone del lado del más débil para darle la fuerza que necesita. Alguien pensó que esto se arreglaba con créditos y muchos argentinos creyeron en los créditos UVA y compraron un montón de problemas que ahora nosotros estamos resolviendo”, indicó el primer mandatario mientras anunciaba inversiones en obras de urbanización y créditos para viviendas en la localidad bonaerense de Mercedes.

El Presidente manifestó: “Estamos poniendo en marcha una idea que pensamos con Jorge (Ferraresi), que no solo darle a la gente la posibilidad de acceder a una casa, sino también a un terreno para que puedan construir. Eso es darle la posibilidad de acceder a un crédito tanto para el terreno como para la casa”.

Asimismo, remarcó que “urbanizar no es solo construir casas” porque “además de una casa, tiene que haber una plaza, un centro deportivo, una escuela para que los chicos estudien”. “Así estaremos construyendo eso que llamamos una comunidad organizada”, señaló.

“Nadie puede pensar que en el tiempo que vivimos alguien vive dignamente mendigando una tierra o buscando un alquiler que lo hace padecer cada dos años en la famosa crisis de la renovación del contrato. Así no se vive bien, se vive bien cuando se tiene un techo propio y yo eso lo sé, por eso cree el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por separado del Ministerio de Obras Públicas, para que alguien esté las 24 horas del día pensando en cómo hacer que cada argentino tenga un techo”, expresó el jefe de Estado.

En tanto, se refirió a la pandemia de coronavirus que atraviesa el país y destacó el trabajo del personal de salud y, en particular, de los terapistas.

“El personal de la salud todos los días puso la cara y le hizo frente a la pandemia a pesar de lo inclemente que ha sido el virus que nos sometió todos los días a nuevos desafíos. Cuando las camas de terapia aumentan, tenemos la misma cantidad de terapistas y ellos no bajan los brazos, estuvieron en la trinchera dando el combate y salvando vidas”, expresó Fernández, y agregó: “La pandemia no se terminó, sigue entre nosotros. La vacuna ayuda mucho pero no hace todo. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros cuidándonos”.

“En un escenario tan adverso, los argentinos somos capaces de pensar en estos proyectos, en el futuro. Estoy seguro que a la pandemia la vamos a vencer y vamos a salir adelante. Vamos a ser más pujantes cuando superemos este tiempo. El virus no nos para.

Nos hace cuidarnos, pero no nos frena y no ha matado ninguno de nuestros sueños. No ha postergado ninguna de nuestras obligaciones”, manifestó.

Y concluyó: “Vamos a terminar el año con más de 100 casas en construcción y confío en que el año que viene las estemos entregando. Eso es finalmente lo único que me importa y a lo único que le presto atención: a la necesidad que tienen los argentinos”.