Alberto Fernández llegó a Berlín para buscar respaldo en negociación por la deuda

Alberto Fernández y Ángela Merkel

Alberto Fernández abandonó arribó a Berlín con la intención política de explicar la propuesta que hará la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los tenedores de bonos soberanos bajo legislación internacional.

El presidente fue recibido por el embajador argentino, Villagara Delgado, y el embajador alemán en Buenos Aires. A la comitiva se sumó el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Este lunes, el primer mandatario cenará con Ángela Merkel acompañado por Martín Guzmán, ministro de Economía.

A continuación volará al Vaticano para participar de un evento académico sobre la deuda externa y mantener su primera reunión formal con Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Alberto Fernández tendría como estrategia de negociación de la deuda acordar primero con el FMI y además evitar sus condicionamientos políticos y económicos. La intención presidencial es cerrar un nuevo deal con los bonistas de New York.

La renegociación de la deuda por US$ 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una prioridad para el Gobierno, por considerarla fundamental para la reactivación económica.

Para que la votación del organismo multilateral sobre un nuevo programa llegue a buen puerto, será clave el rol de los Estados Unidos, que sólo con su poder de veto puede impedir la aprobación.

La cuota actual de votación del FMI está compuesta por los Estados Unidos con 16,5%; Japón 6,1%; China 6%; Alemania 5,3%; Francia y Reino Unido 4%; entre otros. En tanto, hay un grupo de países que cuenta con el 23% del total en su poder.

Héctor Torres, ex director ejecutivo para Argentina del FMI, señaló: “El Fondo no tiene que aprobar la renegociación. Si el Gobierno se lo pide, lo que el Fondo va a hacer es aprobar un nuevo programa con la Argentina”.

“Los programas se aprueban con el 51% de los votos”, subrayó, y evaluó: “Es muy difícil de imaginar que un acuerdo se apruebe sin el apoyo, o al menos la aquiescencia, del representante de Estados Unidos en el directorio”.

El experto en la relación entre la Argentina y el FMI, analizó: “Estoy seguro de que el Fondo va a ser muy receptivo al pedido de refinanciación de la Argentina. Pero, por el momento no estoy seguro de que la Argentina le haya solicitado algo concreto”.

Al ser consultado respecto del proceder del país sobre la deuda, manifestó: “Creo que estaríamos en mejor situación para negociar con los acreedores privados, si el Gobierno no hubiera renunciado a solicitarle al FMI la reactivación de los giros pendientes en el stand by firmado por el ex presidente Mauricio Macri”.

“A la luz de la reacción positiva del Fondo frente a las medidas de ajuste fiscal tomadas por el Gobierno, creo que podríamos haber intentado reactivar el financiamiento del FMI que se interrumpió después de las PASO”, sostuvo.

La Argentina necesita contar con la luz verde del país norteamericano y, de ser así, con sólo sumar a cuatro naciones europeas, lograría lo necesario de una mayoría simple para una resolución favorable.