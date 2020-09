Alberto Fernández: Los dólares hacen falta para producir, no para guardar

Así lo expresó esta tarde en un acto en la sede de Arsat en Tigre, desde donde presentó el Plan Nacional de Conectividad “Conectar”, donde se anunció que el programa contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023, buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.

Por otra parte, Fernández insistió en que no cree en la “meritocracia” y sostuvo que “si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza”.

“Ayer los diarios titulaban ‘Alberto piensa que el mérito no sirve para progresar’. Yo no digo semejante imbecilidad. No creo en la meritocracia. Si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres y eso no lo podemos permitir”, dijo al encabezar la presentación del Plan Nacional de Conectividad “Conectar”.

Fernández dijo además que el país que imaginó en 2003 con Néstor Kirchner “todavía tiene deudas pendientes y no hemos logrado concluirlo porque en el medio hubo cuatro años donde todo se paralizó y se favoreció la desintegración”.