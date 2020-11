Alberto Fernández: “Nadie ha planteado cambiarlo a Rafecas de candidato a la Procuración”

ALBERTO FERNÁNDEZ. NA.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “nadie ha planteado cambiarlo a (Daniel) Rafecas de candidato (a la Procuración)”.

“Por supuesto que Cristina (Kirchner) apoya a Rafecas, si hubiera puesto algún obstáculo hubiese tenido en cuenta lo que ella pensaba”, agregó el presidente a los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum para el programa Corea del Centro, que se emitió por el canal NET TV.

El presidente destacó que “lo que se ha planteando es que estamos ante una situación de parálisis, vivimos en un país donde hace 15 años no tenemos defensor del pueblo, porque no nos hemos puesto de acuerdo con las 2/3 partes. Hace cinco años que no tenemos procurador, porque (Mauricio) Macri la hizo renunciar a (Alejandra) Gils Carbó y después no pudo poner nunca un procurador, por interna de ellos. (Rafecas) Es un hombre de una integridad moral absoluta y es lo que debe ser un juez; lo conozco técnicamente, es preparado y moralmente intachable”.

En otra entrevista, Fernández dijo que la “Argentina necesita, de una vez por todas, tener un Procurador”, y destacó que “los que se oponen a la designación de (Daniel) Rafecas son los mismos que echaron a (Alejandra) Gils Carbó”.

“Creo que Argentina necesita, de una vez por todas, tener un Procurador. Hace muchos años que no lo tenemos”, resaltó el jefe de Estado en declaraciones a elDiario.es y Radio 10.

Al referirse al nombramiento de Daniel Rafecas como Procurador, precisó: “Pareciera ser que los que se oponen a la designación de Rafecas son los mismos que sacaron a (Alejandra) Gils Carbó y nunca fueron capaces de nombrar a otro procurador”.

“Es un lugar muy importante y necesario para el buen funcionamiento de la Justicia, espero que lo resolvamos rápido y por consenso”, subrayó.

Por otro lado, Fernández también se refirió a los personalismos como una de las cosas que busca cambiar “dentro de la coalición y dentro del peronismo mismo”, aunque reconoció que es algo que a muchos “les cuesta entender”. “Yo no creo en los personalismos; yo descreo de los personalismos”, aseveró y agregó que muchas veces en su entorno le dicen “plantate, hacé el albertismo”. Es un pedido a lo que se niega porque en su opinión “uno de los problemas de la política argentina han sido los personalismos y lo que la política argentina necesita es que uno vaya detrás de un proyecto y no de una persona”.

El presidente destacó: “No voy a hacer albertismo. Ni me voy a plantar delante de nadie. Yo voy a hacer lo que debo hacer de acuerdo a mis convicciones y voy a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de Cristina, de Alberto y de Massa”.

CORONAVIRUS, ABORTO Y MANDO

En otro tramo de las entrevistas, el Presidente confirmó que el próximo martes recibirá al comité de expertos para diseñar el plan de vacunación contra el coronavirus, y detalló que está “bastante avanzado”.

“Todo el plan de vacunación que se hizo en la época de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) lo manejó (la viceministra de Salud de la Nación) Carla (Vizzotti). Ella tiene un diseño en su cabeza y un conocimiento de cómo poder hacerlo. Es una ventaja superlativa”, ponderó.

Al ser consultado por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Presidente destacó que la ley “debe salir porque es un imperativo real que necesita la Argentina”.

“No es aborto sí o aborto no, porque los abortos ocurren. El aborto no es un problema vinculado a la religión ni a la moral propia: es un problema de salud pública”, enfatizó.

Respecto al debate del proyecto en el Congreso, Fernández destacó: “No quisiera que se vuelva a convertir en un debate filosófico, moral o religioso. Porque que el aborto no sea punible y sea legal no quiere decir que sea obligatorio”.

“La diferencia con lo que ocurrió en el año 2018 es que, esta vez, es el Poder Ejecutivo de la Nación el que está promoviendo esta norma. Y lo hago absolutamente convencido de que es el modo de preservar la salud pública de las mujeres”, precisó.

Para Fernández, “uno de los mayores daños que ha sufrido la política argentina son los personalismos”, al considerar que “lastiman de algún modo a la democracia”.

“Yo creo más en los partidos porque representan proyectos e ideas. Y si eso está consolidado, cualquier hombre o mujer puede llevar adelante el proyecto. Ahora, cuando un proyecto se personaliza, en quien se personaliza se vuelve imprescindible.

Y si esa persona falla, falla todo el proyecto. Lo que quisiera es volver al sistema de partidos”, explicó.

Al referirse al peronismo, aclaró: “El peronismo tuvo un (Juan Domingo) Perón. Gente como Perón nace una vez por siglos, si es que nace, y desde entonces el peronismo sigue buscando a su reemplazo”.

“Quisiera que el peronismo se convierta en un partido vigoroso, que debata, que claramente tenga una identidad ideológica, que claramente sepa el país que defiende y que quiere construir, y que la construcción la pueda hacer cualquiera de sus dirigentes, no que esté en manos de una persona”, describió.

Respecto de su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, indicó: “La toma de decisiones es mía, siempre es mía y en eso no hay dudas: en los aciertos y en los desaciertos. Es mía.

Lo que pasa es que yo no olvido que somos una coalición, que yo respeto. Y dentro de la coalición hay una persona de la talla política de Cristina”.

“Yo hablo muchas veces con todos los miembros de la coalición y voy escuchando la opinión de todos hasta que yo tomo la decisión. Pero la coalición existe. Cristina es un personaje central dentro de la coalición”, sentenció.

JUBILADOS

El presidente Alberto Fernández afirmó esta noche que “a los jubilados hay que recomponerle de modo creciente sus ingresos”, y destacó que el “objetivo” del Gobierno es que “no pierdan frente a la inflación”.

“Hemos cuidado que los jubilados terminen a fin de año ganándole a la inflación de este año. si no fuera así, tendremos que corregirlo porque el objetivo nuestro es que los jubilados no pierdan frente a la inflación”, resaltó el Presidente en declaraciones a NET TV.