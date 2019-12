Alberto Fernández pasa Nochebuena en Olivos y diagrama intensa agenda del Gobierno

Alberto Fernández, presidente de la Nación, NA

Con motivo de las celebraciones de nochebuena y navidad, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pasará tiempo junto a su familia, sin embargo, no lo hará de manera ostentosa, sino más bien llevando a cabo la austeridad que pretende mostrar con su gobierno.

Si bien aún no dio a conocer cuáles serán en concreto sus planes en relación a cómo será el festejo, sí se dio a conocer que lo pasará en Olivos, donde ya se encuentra armado el arbolito de navidad tradicional, de industria argentina. Una de las posibilidades es que junto a su familia también estén sus amigos más cercanos, con quienes comparte asiduamente los fines de semana cuando la actividad presidencial no lo requiere.

El presidente tiene una hermana que también es abogada, Valentina Fernández y Pablo Galíndez, del segundo matrimonio de su madre Celia Pérez con Carlos Pelagio Galíndez, con quien Alberto se crió.

El Presidente también adelantó es que no se irá de vacaciones. “Hay mucho que hacer, no es tiempo de descansar”, fue lo que le transmitió a su entorno. Y algún funcionario que se animó a preguntar si tenía la posibilidad de tomar vacaciones obtuvo una respuesta contundente: “Sí, cómo no, tenés del 28 de diciembre al 29 de diciembre”.

Noticias relacionadas

Por su parte, su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pasará el 24 junto a Máximo Kirchner, su hijo mayor, y sus nietos, mientras que el 31 llegará a Cuba para pasarlo con su hija Florencia, quien se encuentra desde un tiempo en dicho país bajo tratamiento médico.