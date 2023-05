Alberto Fernández pidió investigar a Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández se manifestó este jueves sobre los resultados de la investigación que realizó la Auditoria General de la Nación sobre el préstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió que el ex mandatario sea investigado. «Más que una deuda, es un delito«, lanzó.

El jefe de Estado utilizó su cuenta de Twitter después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionara las condiciones del acuerdo con el organismo financiero. «El informe de la Auditoría General de la Nación demuestra que el préstamo del FMI tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado con todo el peso de la Justicia», comenzó diciendo.

Martín Guzmán reapareció y criticó medidas tomadas por Massa: «Yo no lo hubiera hecho»

El informe de la AGN se suma a la denuncia presentada en 2021 por Fernández por defraudación y malversación de caudales públicos contra el ex presidente de Cambiemos y funcionarios de su gobierno, como Nicolás Dujovne (ex ministro de Hacienda), Federico Sturzenegger y Guido Sandleris (ex presidentes del Banco Central), y el empresario Nicolás Caputo.

A través de la publicación, el presidente acusó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de supuestamente «haber frenado» la causa. «Además por mi propia indicación, el Estado se convirtió en querellante», agregó.

«Ya en diciembre de 2021 el FMI había reconocido que Cambiemos no hizo ningún control de capitales para evitar la fuga de los 45 mil millones de dólares. Fue un primer informe, esperamos la auditoría completa», mencionó en la serie de mensajes.

«Una vez más, denunciamos la forma espuria en que Mauricio Macri tomó la deuda: sin pasar por el Congreso e hipotecando nuestro futuro. Seguimos reclamando que la Justicia investigue las denuncias», concluyó el mandatario.

El ex presidente Mauricio Macri.

Las críticas de Alberto Fernández contra Mauricio Macri se dan luego de que la AGN aprobara en las últimas horas y por mayoría el estudio realizado sobre el préstamo que el FMI le otorgó al gobierno de Cambiemos, en el que que detectaron distintas irregularidades.

El informe sostiene que «se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13 mil millones de pesos» y que, entonces, el objetivo del estudio fue «evaluar si se gestó mediante procesos que aseguren la eficiencia de la deuda».

Mauricio Macri: «Es el peor gobierno de la historia de la democracia argentina»

A su vez, dice que el ministro de Hacienda no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. También, que no se cumplió con la ley de administración financiera, no pasó por el Congreso ni se aplicó el procedimiento aplicable para ese tipo de acuerdos.

«No hubo análisis de costos y riesgos financieros, se detectaron inconsistencias en los totales informados en 2018 y 2019 y salida de capitales considerable y continua, con implementación tardía de medidas para evitarlas», sostiene el documento del organismo.

Por último, afirma que los procesos y procedimientos aplicados por el Gobierno a la hora de firmar el empréstito «no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda».

fp / ds