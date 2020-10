Alberto Fernández, por 17 de octubre en la CGT: “Los logros alcanzados con Perón y Evita nunca fueron igualados”

Alberto Fernández en la CGT. NA.

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde en su discurso sobre el 17 de octubre y el “Día de la Lealtad”, en un acto celebrado en la CGT, que “durante los años de Perón, una parte de la Argentina que había quedado al margen empezó a ingresar y a tener derechos” y comparó la coyuntura de 1945 con la actual.

“El 19 de septiembre de 1945 llenaron las calles muchos argentinos que reclamaban la renuncia de un coronel que le estaba dando derechos a la gente. Se envalentonaron. Lo detuvieron, lo llevaron a Martín García y ese fue el inicio de toda esta historia”, afirmó.

En el mismo sentido, el presidente sostuvo que “la detención de Perón fue el inicio de esata historia”.

“Cuando el pueblo vio a su coronel, que les había dado derechos y reconocido su lugar en la sociedad salió a la calle a reclamar. La historia cambió para siempre”, afirmó Fernández y agregó: “De repente asomaron millones de argentinos a los que la Patria había olvidado. Los diarios de la época dijeron más o menos lo mismo que ahora”.

En otro tramo de su discurso, Alberto Fernández recordó a los fundadores del Justicialismo y dijo: “Los logros alcanzados con Perón y Evita nunca fueron igualados. Perón dignificó a los trabajadores”.

Discurso de Alberto Fernández. Canal 26.

Y agregaba: “Mil veces quisieron hacer desaparecer al peronismo”.

También manifestó: “Pasaron 75 años y el peronismo siempre mantuvo la regla de ser leal a su pueblo“.

Aniversario del 17 de octubre. Canal 26.

Así mismo, Fernández afirmó que pretende “terminar con esa Argentina del odio” y “construir otro país con todos y todas”.

“Vamos a terminar con esa Argentina del odio, vamos a construir otro país con todos y todas, con los que piensan como nosotros y los que tienen diferencias con nosotros”, dijo.

El presidente habló en la CGT. Canal 26.