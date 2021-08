Alberto Fernández, por fiesta en Quinta de Olivos: “Soy el único responsable y doy la cara”

Alberto Fernández habló sobre el escándalo en Olivos.

Tras la escandalosa difusión de las fotografías en las que se ve al presidente argentino Alberto Fernández festejando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, en plena etapa de confinamientos obligatorio y preventivo contra el coronavirus, las reacciones no se hicieron esperar.

Las críticas al primer mandatario por inclumplir con las normas por él mismo establecidas, y además hacerlo junto a un numeroso grupo de personas en un lugar cerrado y sin distanciamiento ni uso de barbijos, derivó en una catarata de opiniones que sacuden al Gobierno por estas horas.

Con este complicado marco para su Administración y con su credibilidad seriamente comprometida, Alberto Fernández habló este lunes sobre el urticante tema. Lo hizo durante la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación, el partido bonaerense de La Matanza.

“Yo no soy ni me hago, no tengo doble faz”, dijo visiblemente molesto el presidente. Y continuó, haciendo referencia a las duras críticas de la Oposición: “Cuanto más veía los que me criticaban, más contento estoy de estar con estos compañeros y con el pueblo”.

En este sentido, manifestó que “en menos de 24 horas, dije lo que pasó y tengo pesar por lo sucedido y me disculpé con ustedes, a los únicos que les debo disculpas”.

“Algunos fueron tan miserables y dijeron que le eché la culpa a mi compañera”, sostuvo ofuscado Alberto Fernández.

Y aclaró: “Yo soy el único responsable y doy la cara”, mientras afirmó al mismo tiempo: “Me fortalecen y aumentan mis convicciones”

“El único responsable soy yo”, insistió el presidente argentino.

Finalmente, reconoció un grave error de su parte y dijo: “Me manejo como un hombre común y a veces olvido que soy el presidente de la Nación”.

