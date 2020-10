Alberto Fernández presentó el Fondo Nacional de Defensa: “Es hora de que pongamos en marcha la Argentina”

Alberto Fernández durante la presentación. NA.

El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles el acto de presentación del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) en las instalaciones del Astillero Tandanor, donde aseguró: “Es hora de que pongamos en marcha la Argentina“.

Acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe de Estado remarcó: “Nos caímos mil veces y nos volvimos a levantar“.

Luego gregó: “Nos faltaban los recursos, ahora los empezamos a tener; es hora de que unamos fuerza, unamos inteligencia y pongamos en marcha la Argentina que nos merecemos”.

“No es ésta que nos dejaron, no es ésta que la pandemia arrecia, es la Argentina que vamos a empezar a construir ya”, destacó el presidente Fernández.

El presidente presentó el Fondo Nacional de Defensa. Canal 26.