Alberto Fernández presentó fotos de Fabiola sin un moretón

Esta mañana se postergó la declaración de la testigo Sofía Pacchi, asesora de la ex primera dama Fabiola Yañez, en el marco de la causa que investiga la posible violencia de género de Alberto Fernández sobre su ex pareja.

Es que los abogados de Pacchi expresaron este miércoles 11 de septiembre en tribunales que su clienta estaba con un problema de salud que le impedía presentarse, por lo que se reprogramará para una nueva fecha.

Pacchi había sido citada porque Yañez detalló en su declaración que Fernández intentó seducirla con mensajes que encontró en su celular. Sobre eso, Pacchi ya hizo un descargo en sus redes sociales: “Ante esta ola de difamaciones que se cierne sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Mientras tanto, del lado del expresidente, su defensa presentó hoy un escrito en el que insiste con el “buen estado de salud” de Yañez en los días en los que planteó que tenía un moretón en el ojo derecho por un golpe que recibió en la cama del chalet residencial de la quinta de Olivos.

Alberto Fernández presentó un nuevo testigo en la causa por violencia de género a Fabiola Yañez

La letrada Silvina Carreira hizo una presentación ante el fiscal federal Ramiro González en la que señaló que para las fechas en las que el golpe habría ocurrido –junio de 2021-, Yañez tuvo actividad oficial como primera dama y se la ve sin ninguna secuela física en su rostro. Para eso presentó 28 fotos, dos videos y tres posteos de la cuenta de Yañez de la red social Instagram.

La presentación del ex mandatario hizo con foco en el moretón en el ojo derecho de Yañez, ya que la ex primera dama había dicho en su declaración que «el golpe de puño en el ojo, fue estando en la cama de Olivos. Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pego desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grite y le dije , ‘que me hiciste’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión. Al otro día el ojo empezó a ponerse rojo, no habiendo nacido Francisco, aún. Me levanté prendí la luz y fui al baño, cuando vuelvo del baño estaba dormido, ‘que me hiciste’, le volví a decir, él lo negaba. Pero es claro que lo hizo con intención, por la discusión que habíamos tenido».

Y agregó: «Ese día yo tenia un viaje a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos».

Según se reconstruyó judicialmente, el episodio ocurrió en julio de 2021. Pero la defensa señaló, en base a fotos que la querella de Yañez presentó a fines de julio, y los dichos de testigos, que ocurrió en junio. Los ex médicos de la Unidad Presidencial Federico Saavedra y Federico Alem declararon ayer que el 30 de junio desayunaron con la pareja y ella tenía el moretón. También que el 26 de junio Yañez se comunicó con ellos para pedirle un tratamiento por el moretón.

María Cantero: la secretaria millonaria de Alberto Fernández

Cómo sigue la causa

Asimismo, ayer también declaró Florencia Aguirre, la esteticista de Yañez, que dijo que el 29 de junio le vio el moretón y que no le creyó que había sido un accidente.

«Para confrontar lo manifestado por la parte acusadora, se aporta material probatorio en forma de fotografías y videos en alta definición que cubren el periodo en cuestión, junto con registros de la agenda pública de la Sra. Yáñez, lo que refuta la idea de que estuvo recluida en Olivos y que el golpe se produjo el mismo día que viajó a Misiones», planteó la defensa de Fernández en su escrito.

La defensa recopiló los actos públicos que Yañez tuvo entre el 19 de junio de 2021 y el 1 de julio de 2021 «para un análisis más exhaustivo del rostro de la entonces Primera Dama».

Y relató que el 20 de junio Fernández y Yañez participaron de un acto por el día de la Bandera en Olivos junto con funcionarios y niños y niñas de cuarto grado de escuelas de todo el país. La defensa presentó 17 fotos y una nota periodística sobre el acto. «De todo ello, puede apreciarse el buen estado de salud de la Sra. Yañez, sin presencia de moretón alguno en su rostro«, argumentó la abogada Carreira.

Fabiola Yañez iniciará el reclamo contra Alberto Fernández por no pagar la cuota alimentaria de su hijo

Luego, el 23 de junio, Yañez encabezó un encuentro virtual sobre la violencia en la primera infancia como coordinadora de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA). La defensa también aportó a la causa fotos, el zoom de la actividad y el posteo que Yañez hizo en instagram. También se destacó “el buen estado de salud de la Sra. Yañez, sin presencia de moretón alguno en su rostro”.

Por otro lado, el 27 de junio, en el Centro Cultural Kirchner, Fernández y Yañez encabezaron un homenaje a las víctimas de la pandemia del coronavirus. También se acompañó un posteo de Instagram, seis fotos y un video. «De todo ello, puede apreciarse el buen estado de salud de la Sra. Yañez, sin presencia de moretón alguno en su rostro», marcó la defensa.

Por último, la defensa aportó un posteo de Instagram de Yañez el 30 de junio, el mismo día que a la mañana se reunió en la quinta de Olivos con Saavedra y Alem. Ese día Yañez dio un discurso en el Foro Público de Genero de la Organización de las Naciones Unidas. Sobre ese encuentro la abogada Carreira volvió a remarcar que «puede apreciarse el buen estado de salud de la Sra. Yañez, sin presencia de moretón alguno en su rostro».

JD / Gi