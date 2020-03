Alberto Fernández: Puse a trabajar a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia en conjunto para ir contra los especuladores

Desde la residencia de Olivos, el mandatario adelantó que, entre las medidas que se conocerán hoy, se realizará un trabajo conjunto de la AFIP, el Ministerio de Trabajo y a la Defensa de la Competencia para buscar a quienes “aumenten indebidamente los precios del pan, la leche, las verduras, los barbijos, el alcohol en gel y el termómetro”. “El riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie”, sostuvo el Presidente en declaraciones radiales, en las que expresó que será “impiadoso” e “inflexible” con esos comportamientos.

“Después no me digan que puse el aparato del Estado en contra de nadie. Lo estoy usando en favor de la gente. Sepan que no voy a tolerar a los pícaros, a que un número mínimo de vivos nos tome por bobos”, indicó.

Respecto de las medidas que se están tomando para frenar el avance del coronavirus en Argentina, Fernández sostuvo que “tenemos que hacer un esfuerzo todos, y cuanto más drásticos seamos en este esfuerzo inicial, más fácil va a pasar la pandemia”.

“Vamos a tener un número de gente enferma indefectiblemente, pero lo que tenemos que evitar es que el virus se propague a mucha velocidad porque cuando se producen los picos -que en una semana haya miles de casos- colapsa el sistema de salud”, agregó el Presidente.

En ese marco, dijo que los argentinos tienen que entender que “no estamos de vacaciones” y advirtió que “si convertimos (la cuarentena) en una oportunidad turística, fracasamos”.