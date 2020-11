Alberto Fernández ratificó la necesidad de la reforma judicial para “tener una Justicia digna de una vez por todas”

ALBERTO FERNÁNDEZ. NA.

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy la necesidad de avanzar en la reforma judicial para “tener una Justicia digna de una vez por todas”, al tiempo que remarcó que “no hay ningún beneficio para nadie”.

“La reforma judicial que hemos planteado es muy importante, que no beneficia a nadie que hoy esté procesado, sino que busca garantizar un mejor funcionamiento de la Justicia”, sostuvo el mandatario.

En declaraciones a A24, el jefe de Estado destacó que con la iniciativa “no hay ningún beneficio para nadie” en particular, sino que apunta a “tener una Justicia digna de una vez por todas”.

Por otra parte, al ser consultado sobre el informe de la comisión de expertos en temas judiciales, Alberto Fernández manifestó: “Todavía no me ha llegado la conclusión del grupo de juristas. Quise que trabajaran con total libertad, sin ninguna interferencia. No llamé a ninguno para preguntarle qué piensa sobre los temas que planteé”.