Alberto Fernández recibe el mismo mensaje de oficialistas y opositores: más temor por la “coronacrisis”

Pero el tema de las empresas no se agota en las pymes, tampoco en un rubro. Menos aún el caso Techint podría resumirlo, en ningún sentido, ni político ni empresarial. La situación de la construcción es especialmente complicada, según transmiten referentes de las cámaras y jefes sindicales. Están en las primeras líneas de los afectados, un conjunto que no sólo integran los rubros castigados de manera más directa y evidente, como la gastronomía, hotelería, el esparcimiento en general, la actividad inmobiliaria, el comercio no habilitado como esencial y diversas profesiones.