Alberto Fernández recibió «amenazas» y pidió que Luciani «esté tranquilo»

El presidente Alberto Fernández justificó su polémica comparación entre Alberto Nisman y el fiscal Diego Luciani y aclaró: «El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo. Él sabe mejor que yo que nunca recibió ninguna presión del gobierno«. Por otro lado, volvió a expresar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunció amenazas de muerte: «Recibí amenazas. Se están investigando. Está trabajando la Policía Federal. No es la primera vez», contó.

«Me guío por lo que dice la Justicia, que hasta ahora dice que se suicidó. Los medios tergiversaron lo que dije. No tiene nada que ver Nisman en esto. No tengo ningún temor de que pase algo igual«, insistió Alberto Fernández este jueves 25 de agosto en diálogo con Roberto Navarro en Navarro 2023 (El Destape Radio).

El jefe de Estado buscó justificar así la comparación entre Nisman y Luciani que realizó en una entrevista anoche para defender a su vice. «Hasta el momento en la causa de Nisman solo hay una persona procesada que fue la que le dio el arma, pero no está acusado de homicidio», indicó. «Ya pasaron siete años y hasta acá la Justicia no ha dicho otra cosa«, recalcó.

Diego Luciani le contestó a Alberto Fernández tras su aparición en TN

«Luciani tiene que estar tranquilo porque él sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado de parte del Gobierno Nacional, nunca nadie lo fue a visitar a mi nombre, ningún espía lo fue a visitar, con lo cual no debería tener ningún temor», subrayó Fernández.

Sobre el tratamiento judicial de las causa que implican a la vicepresidenta, el jefe de Estado señaló: «Hay una lógica de disciplinamiento desde los poderes fácticos hacia algunos sectores de la política«. En cuanto a la llamada Causa Vialidad, manifestó: «Incorporaron pruebas de otros juicios porque en esta causa las pruebas son insuficientes. Es inadmisible condenar a alguien por un hecho por el que antes no fue indagada. Cristina pidió ampliar su defensa y se lo negaron».

«Argentina tiene un sistema judicial al servicio de los poderes fácticos. También hay jueces muy probos. La Justicia se parece muy poco a la Justicia. No tengo dudas que desde 2015 se montó un esquema de persecución contra Cristina«, afirmó el presidente.

Cristina Kirchner.

«Es muy posible que la nulidad del juicio ocurra»

«No nos une el ánimo de lograr impunidad, como dice la oposición, nos une el ánimo de lograr justicia», afirmó Alberto Fernández y pidió: «Les reclamo a todos que hagan justicia».

Junto a los presidentes @lopezobrador_ 🇲🇽, @petrogustavo 🇨🇴 y @LuchoXBolivia 🇧🇴 manifestamos nuestro más firme respaldo a @CFKArgentina y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos. pic.twitter.com/sYT3eByzpE — Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2022

“Pusieron a Cristina como jefa de una asociación ilícita porque ‘no podía no saber’ lo que ocurría debajo de ella y ¿cuán debajo era lo que ocurría? bueno había como quince escalones hasta llegar a lo de Santa Cruz”, explicó en relación a la causa contra la vicepresidenta.

«Luciani le atribuyó delitos dolosos, eso quiere decir que la persona quiere cometer esos delitos, pero el dolo en un delito hay que probarlo, esa es la tarea del fiscal, pero dice ‘no podía no saber’, eso quiere decir que no lo ha probado, que lo intuye», explicó Fernández

«Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Cuando pasan estas cosas uno no se puede quedar callado. Hoy es contra Cristina y mañana puede ser contra cualquier ciudadano«, destacó el mandatario.

Luego agregó con suspicacia: «Nunca invité a ningún juez a jugar al fútbol o a almorzar porque entiendo que también las formas pesan. Luciani no podía no saber que estaba jugando al fútbol en la cancha de Macri».

Elisa Carrió aseguró que Alberto Fernández «hizo una denuncia mafiosa»

«Es muy posible que la nulidad del juicio ocurra. Ni Kafka hubiese tenido la inventiva de contar este juicio», evaluó y advirtió: «Le recomiendo a Luciani que haga tranquilo su trabajo. El gobierno le dará todas las herramientas. Y también que lo haga mejor».

Sobre la iniciativa de reforma del Poder Judicial, que había avanzado en el Senado, pero que no logró pasar por Diputados, el Presidente señaló: «Cambiemos no quiere que cambie esta Justicia porque esta Justicia les sirve a ellos».

El fiscal federal Diego Luciani.

Alberto Fernández denunció que recibió amenazas

El Presidente se refirió a la «incitación a la violencia» de algunos grupos que se identifican con lo libertarios que dejaron bolsas que simulan tener cuerpos adentro, en la puerta de la Casa Rosada o grupos de a diez que atacan a los funcionarios o a sus autos. «Hay que tener cuidado porque todos recibimos amenazas», contó Alberto Fernández, y detalló que recibió amenazas de muerte.

«No puedo contar detalles para no interferir en la investigación», aclaró y agregó: «No es la primera vez y con esa lógica libertaria y me pregunto cómo serán esos libertarios que no toleran la libertad del otro».

Por último, adelantó que como presidente del Partido Justicialista impulsa una movilización en apoyo a Cristina Kirchner, en sintonía con lo que está planteando el ala kirchnerista del peronismo.

