Alberto Fernández recordó a Haroldo Conti a 44 años de su desaparición

El presidente Alberto Fernández recordó al escritor Haroldo Conti, secuestrado por la última dictadura militar en 1976 y aún desaparecido, a través de un video en el que lo elogió por su “compromiso con su sociedad y con sus compañeros”.

“A 44 años de la desaparición de Haroldo Conti, para los que somos parte del peronismo, de los movimientos populares fue muy importante esa generación que nos dio también a Rodolfo Walsh y esos escritores de lo cotidiano”, sostuvo el Presidente.

Fernández lamentó que fue “una desaparición enorme de quien hizo ‘Sudeste’, ‘Mascaró (el cazador americano)’, de quien nos dio horas de gran valor para nuestra cultura”.

“Aunque no está con nosotros y lamentablemente no sabemos donde está, es bueno recordarlo y tener presente que quien escribe, un literato, puede tener un enorme compromiso con su sociedad, con sus compañeros, con su presente. Toda su obra puede trascender más allá de los malvados que quisieron que eso no ocurra”, amplió el jefe de Estado en el video difundido por la familia de Conti a través de redes sociales.

Haroldo Pedro Conti nació en la ciudad bonaerense de Chacabuco el 25 de mayo de 1925 y fue secuestrado y desaparecido en Buenos Aires el 5 de mayo de 1976.

Fue escritor, maestro y piloto civil y recibió numerosos reconocimientos y galardones, como el Premio Casa de las Américas por su novela “Mascaró el cazador americano”.

El nombre del escritor -que tuvo tres hijos, Marcelo, Alejandra y Ernesto- fue impuesto a numerosos sitios, entre los que se destaca el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, que funciona en la ex ESMA.