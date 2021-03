Alberto Fernández: “Santiago del Estero es parte de ese norte profundo sistemáticamente olvidado”

El presidente, tras la firma de convenios y acuerdos con el gobernador Zamora para la provincia, destacó la puesta en marcha del nuevo Canal de la Patria. “Esta obra permitirá que 300 mil santiagueños tengan agua potable”.

En su visita a Santiago del Estero, el presidente Alberto Fernández, tras la firma de convenios y acuerdos con el gobernador Gerardo Zamora, destacó la importancia de la puesta en marcha de la obra del nuevo Canal de la Patria en Amamá, departamento Moreno.

A su turno en la conferencia, el mandatario dijo: “Para mi es muy grato volver a Santiago, nos concermos con Gerardo (Zamora) hace mucho años; es muy grato porque Santiago es parte de ese norte profundo, fue sistemáticamente olvidado, ese norte que inexplicablemente fue olvidado, porque cuando yo miraba el video, notaba la riqueza cultural y no solamente la Madre de Ciudades. La verdad que yo que vengo de Buenos Aires, un porteño consumado reniego que se haya construido una Argentina desigual; tenemos que ser capaces de generar las condiciones necesarias para que nuestros pueblos vivan con la dignidad que se merecen”.

Sobre la visita a la obra mencionó: “Cuando fuimos a Amamá, una obra que va a permitir a 300 mil santiagueños recibir agua potable. Estamos haciendo una obra para llevar agua a 300 mil argentinos ¿Cómo es posible que no hayamos entendido lo que significa desarrollar el país con equilibro, con justicia e igualdad ¿Cómo es posible de que nos llenamos la boca hablando del federalismo y lo hayamos abandonado, entre otros a esos a 300 mil santiagueños? que no es que no reciban agua, claro que la tienen pero es cierto que se les hace difícil tenerla, por eso había que tomar el toro por las astas y construir un canal como lo estamos haciendo ahora que permite que el agua esté siempre disponible para esos 300 mil santiagueños. De agua estamos hablando, que a esta altura de los acontecimientos es un derecho humano acceder al agua, no debería ser un privilegio, y mucho menos un privilegio de pocos. Teníamos ocuparnos que el agua potable llegue a todos lados”.

Canal de la patria

El presidente contó parte del diálogo que tuvo con el gobernador en el trayecto de Amamá a Capital.

“Veníamos en el helicóptero, y Gerardo que ama a su provincia, me iba mostrando como era la tierra de Santiago, la tierra de salitre que tan poco rinde, las tierras más fértiles, y como habían ido surcando canales para llevar riego del río salado para esas tierras que en principio no contaban con el agua; me contaba con orgullo todo lo que habían hecho. Cuento estas cosas porque los que andamos por avenidas repletas de negocio no nos damos cuenta cuando hablamos de la Argentina profunda”.