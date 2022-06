Alberto Fernández se reunió en Alemania con Narendra Modi, presidente de India

El presidente Alberto Fernández mantuvo este domingo una reunión bilateral con el primer ministro de la India, Narendra Modi, como parte de las actividades que tienen lugar en la cumbre del G7 que se lleva a cabo en Múnich, Alemania.

Según pudo confirmar Télam de fuentes oficiales, Fernández recibió a Modi en el hotel donde se aloja, el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, en lo que fue la primera de las reuniones bilaterales que el mandatario tiene previstas.

Tras la reunión, el canciller Santiago Cafiero destacó la «voluntad» de ambos mandatarios de «fortalecer la relación bilateral, teniendo en cuenta que el año pasado fue récord el comercio bilateral con la India».

Por su parte, Modi destacó desde sus redes sociales que con Fernández discutió sobre «formas de profundizar los vínculos comerciales y culturales entre India y Argentina».

Accelerating friendship with Argentina.

PM @narendramodi held talks with President @alferdez in Munich. The two leaders discussed ways to deepen commercial and cultural linkages between India and Argentina. 🇮🇳 🇦🇷 pic.twitter.com/y3GuLHiVnR

— PMO India (@PMOIndia) June 26, 2022