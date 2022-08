Alberto Fernández se reunió en Colombia con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro

Alberto Fernández se reunió con la presidenta de Honduras Xiomara Castro, durante la tarde de ayer. El encuentro se extendió por casi una hora, y tuvo lugar en Bogotá, donde ambos mandatarios arribaron para asistir a la asunción del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. En dicha reunión, Fernández y Castro coincidieron en que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) debe ser una «prioridad estratégica» para el fortalecimiento de la integración regional.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández comunicó: «Mantuve una reunión bilateral con Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Coincidimos en que la CELAC debe ser una prioridad estratégica para fortalecer la integración regional, con un enfoque solidario y cooperativo que incluya a todas y todos«. En este sentido, según expresó un comunicado de la Presidencia, el mandatario, que actualmente está al mando de la CELAC, ratificó «su convicción de que el bloque apunte a impulsar articuladamente los intereses de los países de América Latina y el Caribe».

Durante la reunión, los mandatarios expresaron su voluntad de «avanzar en la agenda bilateral y estrechar las relaciones» entre Argentina y Honduras. En ese marco, el presidente argentino expresó: «Para nuestro país, Honduras es un socio importante en la región centroamericana».

Por otro lado, el jefe de Estado, que estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero también destacó la importancia de «trabajar en cuestiones globales como la protección de los derechos humanos y la igualdad de género, entre otros asuntos»; y aprovechó la ocasión para «agradecer a Honduras el respaldo al reclamo argentino en la disputa de soberanía en Malvinas y a la reanudación del diálogo con Gran Bretaña».

Por otro lado, Castro y Fernández intercambiaron experiencias en torno a la potencial cooperación en genética, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola, servicios profesionales y manejo pos cosecha y transferencia de tecnología. En este encuentro, por parte de Honduras participaron el secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, el Secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Enrique Reina y el director en Política Social, Warren Ochoa.

Por último, cabe destacar que, durante la mañana del día sábado, Alberto mantuvo una reunión con el Grupo de Puebla, a la que asistieron la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper y el ex mandatario de Paraguay, Fernando Lugo, además del ex diputado chileno Marco Enríquez-Ominami, la dirigente ecuatoriana de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira; la senadora de Colombia, María José Pizarro, la ex ministra de Perú, Aída García-Naranjo; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

MAR / HB