Alberto Fernández se reunió en Roma con John Kerry, ex secretario de Estado de EE.UU.

Alberto Fernández junto a John Kerry

El presidente Alberto Fernández se reunió en Roma con el ex secretario de Estado de los Estados Unidos y enviado especial de ese país para el Clima, John Kerry.

El encuentro se realizó esta tarde en el hotel Regina de la capital italiana, donde se aloja Kerry.

Fernández estuvo acompañado en la entrevista por el canciller Felipe Solá y por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Your browser does not support the video element.

En tanto, Kerry estuvo acompañado por el embajador David H. Thorne y los especialistas en cambio climático, Jonathan Pershing, Kitty DiMartino, Jennifer Harhigh y la italiana Silvia Giovanazzi.

En tanto, este sábado el papa Francisco recibirá en la Santa Sede a Kerry, informaron a Télam fuentes del Vaticano.

Esta reunión fue la última actividad que realiza el mandatario en Roma, en su cuarta y última escala de la gira por Europa, que lo llevó esta semana a Portugal, España y Francia.