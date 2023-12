Alberto Fernández se va con ruido: «La pobreza no es 40%, la gente miente al contestar para que no le quiten el plan»

Los días de Alberto Fernández en el poder ingresaron en su última semana, apenas deje el bastón en manos de Javier Milei el Mandatario ya avisó que se radicará en España, y la serie de entrevistas que está concediendo en estos días incluyó este domingo a la Agencia Noticias Argentinas, ocasión en la que como es habitual trató múltiples temas, pero fue interesante como volvió a cuestionar el tema de la medición que se hace del índice de pobreza, señalando que no cree que llegue al 40.1% como señaló el Indec.

«Yo creo que la pobreza está mal medida, si hubiera semejante cantidad de pobreza (por el 40%), la argentina estaría estallada”, señaló el Presidente, que contrapuso esa realidad lacerante con el crecimiento del consumo y la creación de empleo registrado, que lleva 37 meses de suba. «Se mide la pobreza por una encuesta, y las encuestas han mostrado su falibilidad», señaló.

El presidente Alberto Fernández, en la entrevista con la agencia Noticias Argentinas. (FOTO NA)

En la mirada presidencial, «la pobreza se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta y las encuesats han mostrado su falibilidad. Yo temo que la gente no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona y te dice ´tengo un plan´, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten».

Fernández basó en ese razonamiento que el cálculo posterior que se que se hace de la pobreza, en base a aquellas respuestas, «comience a ser impreciso».

«Si además del plan el que contesta tiene una changa, la niega», agregó. «Si tiene un trabajo en negro, lo niega; si su mujer cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar, lo niega, es por eso que digo que el cálculo comienza a ser muy impreciso”, recalcó el Mandatario.

Los devastadores números del Indec

El pasado 27 de septiembre el INDEC publicó los resultados del primer semestre de 2023 para dar a conocer el índice de pobreza e indigencia en nuestro país. Según el relevamiento de los aglomerados urbanos registraron que el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 29,6%; en ellos reside el 40,1% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 6,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 9,3% de las personas. Esto significa que, según las mediciones, en la Argentina hay 2.977.246 hogares, que incluyen a 11.769.747 personas dentro de la línea de pobreza. Y que, dentro de esa cantidad 686.076 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 2.724.942 personas indigentes.

La pobreza alcanzó el 42,9% en octubre, según la Universidad Torcuato Di Tella

Sin embargo, Alberto Fernández consideró que «si hubiera semejante cantidad de pobreza, la argentina estaría estallada”.

“No puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tenemos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron registrados en nuestro gobierno”, precisó en la entrevista que concedió en Olivos a NA.

“El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos, porque en los bajos también es algo», destacó, enfatizando «hay algo entonces que no me cierra».

El Presidente agregó que habló del tema muchas con Marco Lavagna, el titular del Indec, y aseguró que «él alguna razón da a lo que yo digo, porque medimos la pobreza solamente por una encuesta, en un tiempo donde las encuestas además han demostrado la falibilidad”.

Planes sociales y sindicatos

Con la inminente asunción de Milei, la continuidad de los planes sociales y la situación de los ingresa en un terreno incierto. Para Alberto Fernández «hay que tener presente como desmontar el tema de los planes”. Contó al respecto «les dijimos a las empresas que si tomaban a esas personas personas nosotros les íbamos a seguir pagando el plan, pero las experiencias fracasaron porque la gente prefiere quedarse con la seguridad del plan, antes que con la incertidumbre del trabajo. Ese sistema hay que revisarlo porque no es que la gente no trabaja, trabaja, pero no trabaja en blanco”.

En ese sentido señaló que “el obstáculo en gran medida pasa por algunas organizaciones sociales que han hecho de eso una mecánica de financiamiento de sus propias políticas y también de la consciencia del que recibe el plan”. Y añadió: “La certeza de que ese plan lo va a tener mientras viva, termina en un gran desaliento en buscar otro trabajo en blanco”.

El Presidente remarcó que durante su gestión “jamás cerramos la paritaria, todas funcionaron”. Y apuntó a los sindicalistas como los responsables de que existan salarios por debajo de la línea de pobreza: “Quiere decir que hubo un sindicalista que no cuidó eso, me cuesta creerlo. Me da la impresión de que es muy difícil que haya algún trabajador registrado que cobre por debajo de la línea de pobreza, porque jamás le pusimos límite a las paritarias”.

