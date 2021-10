Alberto Fernández: «Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar»

Alberto Fernández en acto en homenaje a 11 años de la muerte de Néstor Kirchner, AGENCIA NA

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto homenaje por los once años del fallecimiento de Néstor Kirchner y advirtió que «si todavía» no se ha cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es porque el país no se va «a arrodillar».

«Sabemos que hay una Argentina postergada y que padece y somos los primeros en preocuparnos por eso. En Avellaneda, un compañero me dijo, ´Presidente le pido que no nos arrodillemos´. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro para pagar una deuda», enfatizó Fernández.

«¿Cómo piensan que son las negociación con los acreedores? Se piensan que no hay presiones. En vez de pedirme a mí que apure el acuerdo con el Fondo por qué no le piden al Fondo que se haga responsable de darle a la Argentina una deuda que no podía pagar. Eso no lo veo en ningún diario», recalcó.

Rodeado por gobernadores, ministros, candidatos y la primera plana del Frente de Todos en el estadio de Deportivo Morón, el jefe de Estado recordó al ex mandatario y expresó: «Néstor, definitivamente, vive en cada uno de nosotros. Tuve un enorme privilegio que fue el de ser quien lo acompañara como jefe de Gabinete, y me acuerdo de cada instante».

«Para todos nosotros Néstor es una guía, es la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver a ese extraordinario presidente. Desde el cielo debes tener el mejor lugar», afirmó el jefe de Estado.





