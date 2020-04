Alberto Fernández: Si un corrupto se infiltra lo sacamos

“Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos y si un corrupto se infiltra entre nosotros, lo sacaremos“, recalcó el jefe de Estado, al hablar sobre la compra de alimentos con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social.

En declaraciones al canal C5N, Alberto Fernández sostuvo que “eso es así y así debe ser”.

“El ministro (Daniel Arroyo) ya tomó acciones sobre lo que pasó. Eso que pasó no puede volver a pasar nunca más”, subrayó el mandatario nacional.

Y agregó: “Y si alguien hizo esto adrede, para corromper… yo en esto son implacable, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política. Esto me enseñó Pepe Mujica. Todos tienen derecho a hacer plata pero en la política se sirve a la gente. Que sea industrial, que ejerza su profesión de la abogado, pero la política no es para hacer plata“.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pidió ayer la renuncia del funcionario encargado de la compra de alimentos para comedores que cerró una transacción a precios superiores a los de referencia.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que Daniel Arroyo le pidió la renuncia al secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, porque fue él quien autorizó la compra de azúcar y aceite a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sigen, se informó oficialmente.

El Gobierno retrotrajo los precios de la mayoría de los productos esenciales a los valores que tenían el 6 de marzo, fecha en que se consideró que la pandemia de coronavirus aún no había fogoneado el acopio en el público, ni el aumento abusivo en los distribuidores y comerciantes.