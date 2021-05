Alberto Fernández sobre Bullrich en Radio 10: “Es una difamación imperdonable”

El Presidente ratificó que personalmente denunciará a la líder del PRO. “Esta lógica política no se aguanta más”, analizó.

Alberto Fernández, calificó “una difamación imperdonable” la denuncia de Patricia Bullrich quien aseguró que el Gobierno pidió coimas a Pfizer en las negociaciones por las vacunas contra el Covid-19. “Lo que dice es falso. Nunca nadie pidió sobornos ni nada parecido”, lanzó el mandatario en declaraciones a Radio 10. El presidente,, calificóla denuncia dequien aseguró que el Gobierno pidió coimas a Pfizer en las negociaciones por las vacunas contra el Covid-19. “, lanzó el mandatario en declaraciones a Radio 10.

“Que me critiquen es parte de la democracia. Que me difamen, no”, dijo el mandatario por radio al tiempo que consideró que “esta lógica política no se aguanta más, no se puede soportar más”.

Alberto Fernández lamentó la difamación hacia el exministro de Salud, González García. “Ginés en un hombre de bien que no merece ser tratado de ese modo”, aseveró. “Voy a ir personalmente yo y la voy a denunciar civilmente”, adelantó. Esto no se aguanta más”, reiteró el primer mandatario. Sobre el final advirtió que la exministra de Macri “se cruzó con uno que le va a decir: vas a parar de mentir”. Minutos antes de salir por radio, el Presidente adelantó en redes sociales que irá a la Justicia luego de que la titular del PRO dijera que el Gobierno le pidió coimas a Pfizer para adquirir sus vacunas, hecho que el laboratorio desmintió. “En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones”, lanzó el mandatario. Noticia en desarrollo.-

