Alberto Fernández sobre coronavirus: “Es un problema, pero lo podemos controlar y manejar”

Alberto Fernández, NA.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la situación del coronavirus en el país está “controlada”, aunque señaló que no sabe “que va a pasar” con la enfermedad en las próximas semanas.



“Por ahora sí (es más grave el dengue en la Argentina), pero no se que va a pasar con el coronavirus”, subrayó el jefe de Estado.



En una entrevista con Canal 9, Fernández afirmó que “es un tema que hay que tomarlo seriamente”, pero “tampoco hay que alarmarse”.



“En Italia el desarrollo de la enfermedad ha sido tremendo, todo ese alarma”, remarcó el Presidente, y dijo que le propuso al ministro de Salud, Ginés González García, informar día a día los avances del caso.



GENTILEZA CANAL 9.

El mandatario nacional sostuvo que el coronavirus es uno de los temas que el Gobierno “tenía previsto”.



“Es una suerte de gripe, más severa, que si esta controlada a tiempo tiene mortalidad baja. Todos los casos (en el país) son de afuera, pero no sabemos a quienes contagió (esa gente)”, indicó Fernández.



Luego de que una persona muriera y otras 17 resultaran afectadas por la enfermedad en la Argentina, el Presidente aseguró que hay que “estar atentos a los síntomas”.



“Pensamos que iba a demorar más en llegar, y tenemos que estar muy atentos ante la inminencia del otoño”, subrayó Fernández, y agregó: “Estamos ante un problema que podemos controlar”.