Alberto Fernández, sobre el lockout de la Mesa de Enlace: Tiene que ceder

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles, en referencia al lockout patronal del sector agropecuario, que “si todos estos sectores no ceden, a mí me han dado el poder y entonces ejerceré el poder porque sé a quién represento”.

Fernández explicó en “ADN Periodismo Federal” por C5N que “es imperioso que todos cedamos algo, todos tienen que ceder, los jubilados ya no pueden ceder más. Si no ceden todos estos sectores, a mí me han dado el poder y entonces ejerceré el poder porque sé a quién represento”.

El Jefe del Estado dijo que “el paro termina, son experiencias, lo que está pasando es que la comercialización está ocurriendo. Nos sentamos, les explicamos, tomamos sus opiniones, pero después la dirigencia no lo entendió y fue al paro”.

Fernández expresó: “Quisiera que me hubieran entendido, lo siento como un fracaso, me hubiera gustado que el diálogo existiera. De la 125 (en relación a la resolución que disparó el conflicto en 2008), aprendí, dos veces no me pasa”.

Más adelante, el primer mandatario resaltó que “estos tres puntos de más en las retenciones a la soja que pagan solo los grandes productores, nos permite redistribuir entre los pequeños chacareros”.