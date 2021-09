Alberto Fernández: “Somos los únicos con un proyecto de inversión, producción y trabajo”

Alberto Fernández se reunió con la CGT en la Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes, en la reunión que mantuvo con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), que el espacio político que gobierna en este momento el país es el único que tiene “un proyecto de inversión, producción y trabajo“.

“Somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos”, resaltó Fernández durante el encuentro que se extendió durante tres horas en el Salón de los Científicos de Casa de Gobierno.

El Presidente, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; aseguró estar “convencido cada día más” de estar “en el camino correcto”, y recordó que la Argentina “va a crecer al 8 por ciento en 2021”.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno. Foto: Presidencia.

En la reunión se acordó que el Gabinete Económico concurrirá a la sede de la CGT, en una o dos semanas, para mantener un diálogo con los representantes de los trabajadores y, de ese modo, continuar el análisis de cómo está impactando la reactivación y el crecimiento en cada sector, y “para poder intercambiar temas no tan políticos sino mucho más técnicos”, reveló al finalizar el encuentro el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, en rueda de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Daer contó que en el encuentro los gremialistas hicieron “una semblanza de la situación de cada una de las actividades, de aquellas que están con un crecimiento sostenido desde hace unos meses, y otras que tienen algunas dificultades producto de la pandemia”.

Además, en la conversación hablaron “de futuro y de los acuerdos postelectorales, de las posibilidades de tener acuerdos sociales que dinamicen esta salida de la pandemia”, apuntó el también titular de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad.

“Y por supuesto, y fundamentalmente, desde la CGT venimos a decirle al Presidente que estamos acompañando este proyecto, y que en esta coyuntura electoral también sabemos que tenemos que profundizar el debate en la sociedad para defender un rumbo de transformación social que permita achicar las desigualdades y las inequidades”, remarcó.

Daer expresó que en la conversación con el Presidente se abordó la cuestión del mínimo no imponible para el pago de Ganancias en cuanto a que “va a haber una modificación”, aunque aclaró que no se especificó el monto porque “esta no fue una reunión (que se haya convocado) específicamente para eso”.

Además, el cosecretario general de la CGT pidió que “este crecimiento y despegue que todo el mundo está vislumbrando de la post-pandemia tenga la sustentabilidad en generar, esencialmente, empleo“.

En esa suerte de pacto post-pandemia, “la oposición podrá estar o no”, acotó Daer, y en ese sentido advirtió que ahora “no está” porque se abocó al “proceso electoral”.

“Lo que habrá que preguntarse es cuál es la oposición, si son los que gobiernan o son los librepensadores”, puntualizó Daer, y agregó que la disyuntiva de cómo generar empleo luego de la pandemia “no es un tema de opinión” sino de “generar políticas de Estado a largo plazo que generen el desarrollo sustentable de una sociedad y de un país”.

“Venimos a decirle al Presidente que estamos acompañando este proyecto”, dijo Daer.

Daer reiteró, en ese sentido, que el compromiso de la CGT es el mismo que asumieron frente al ministro de Economía, Martín Guzmán, al plantear que “los salarios le tienen que ganar a la inflación, porque es la forma de reactivar la economía”.

Para el gremialista, transformar planes sociales en empleo genuino “es el horizonte” al que se debe apuntar, ya que “a nadie le gusta vivir de un plan, al margen o en la precariedad”, reconoció, y luego consideró que lo que tiene que proyectarse en la Argentina “es el trabajo con seguridad social, dentro de un convenio colectivo y de la ley”.

“Este es el tránsito que todos anhelamos y en el que coinciden también los compañeros de los movimientos sociales”, completó.

Sobre el nombre de quien encabezará la futura dirección de la CGT, Daer advirtió que “esa discusión es propia de los trabajadores”, y en cuanto a la posibilidad de que fuese Pablo Moyano respondió: “No hablamos de nombres, no es tema de un nombre, es colectivo”.

“Le planteamos (a Fernández) que estábamos en ese proceso, ya tenemos fechas concretas, tanto del Confederal (el 22 de septiembre) como del 11 de noviembre en el Congreso para definir las nuevas autoridades”, afirmó.

Y sobre la agenda de la CGT para el corto plazo, adelantó: “El Presidente volvió a ratificar el pedido de unificación total del movimiento obrero, estamos en ese camino y vamos a intentar, en la medida que todos estemos de acuerdo y que todos lo hagan posible, la unidad”.

Por la central obrera asistieron también el cosecretario de la CGT y titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña; y los secretarios generales de Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria, Noemí Ruiz; de la Unión de Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez; de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri; de la UOCRA, Gerardo Martínez; del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación; Rodolfo Daer; de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero; de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández.

La reunión en la Casa Rosada, que contó con una nutrida delegación sindical, se completó con los secretarios generales de UOM, Antonio Caló; de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri; del Suterh, Víctor Santa María; del Sindicato del Seguro, Jorge Sola; como también con el representante del gremio de Gastronómicos, Robustiano Geneiro, y el líder de la Juventud Sindical de la CGT, Sebastián Maturano.