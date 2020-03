Alberto Fernández, tras medidas por coronavirus: “No damos licencias para que vayan a pasear”

Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández dijo que “tenemos que actuar con racionalidad” y “hacer el esfuerzo todos“, frente a la pandemia del coronavirus, y afirmó que “los empresarios han tomado el desafío y están empezando a hacer turnos” en sus empresas.

“Voy a poner al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente los precios. Estoy usando el Estado a favor de la gente. No voy a permitir que un número mínimo de vivos nos tomen a todos de bobos. El riesgo de los argentinos no puede ser negocio para nadie”, advirtió el mandatario sobre cómo enfrentará los aumentos de precios que se dieron en los últimos días.

“Hay actividades que no pudimos suspender, como la industria alimenticia; si no, nos quedamos en cuarentena y sin alimentos”, dijo el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Metro.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD



