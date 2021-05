Alberto Fernández tras reunión con titular del FMI: “Es muy consciente de la situación que vive Argentina”

Alberto Fernández, Reuters.

El presidente Alberto Fernández se reunió este viernes en Roma con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, de quien señaló que “es muy consciente de la situación que vive Argentina”.

“Es una persona muy consciente de la situación que vive Argentina. Yo la vi muy consciente del problema y muy receptiva. El resto es un tema de negociación”, manifestó el mandatario argentino tras el encuentro que duró alrededor de una hora y media.

Asimismo Fernández añadió: “Creo que fue una reunión constructiva donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas y extender los plazos”.

“No podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino”, expresó en diálogo con la prensa al salir de la reunión con Georgieva y en relación a la gira dijo que “fue muy productiva”.

Por su lado, la directora del FMI indicó al retirarse del encuentro: “Fue gratificante conocer al Presidente finalmente en persona; fue una reunión muy constructiva. Discutimos cómo podemos seguir trabajando de manera constructiva para comprometernos en avanzar hacia un programa”.

Se trató del primer encuentro presencial entre Fernández y Georgieva, quienes ya se reunieron en numerosas ocasiones, pero siempre bajo el formato de videoconferencia.