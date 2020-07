Alberto Fernández: “Unidad es entender que pese a diferencias, tenemos que tirar para el mismo lado”

La intendenta Mayra Mendoza encabezando el operativo en Quilmes.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó junto al subsecretario de Desarrollo y Formación Profesional del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el lanzamiento de un operativo de saturación especial que se realizará durante todo el fin de semana en el distrito, con el fin de reforzar las tareas de prevención y seguridad.

“Estamos con el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, en permanente contacto con el ministro Sergio Berni, a quien le hemos transmitido la preocupación que se vive en Quilmes y que viven la mayoría de los vecinos”, manifestó la Jefa comunal durante el encuentro.

Mayra subrayó el compromiso de la gestión municipal para mejorar la seguridad del distrito: “Sabemos que estamos viviendo días muy difíciles, es una situación excepcional la que vive el mundo atravesando una pandemia, una emergencia sanitaria a la que se le suma la cuestión social, en materia económica y también de seguridad. Pero quiero que sepan todos nuestros vecinos que asumimos nuestro gobierno para hacernos cargo de todos los problemas. A pesar de que sean muy difíciles de solucionar, no vamos a dudar ni nos va a temblar el pulso, y vamos a tomar las decisiones y las definiciones que tengamos que tomar para garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas”.

Mayra resaltó la articulación permanente que realiza el Municipio con la Provincia de Buenos Aires y anunció que “estamos sumando herramientas que ayuden a prevenir el delito en conjunto con la Provincia de Buenos Aires, adquiriremos nuevas motos, patrulleros, 80 nuevas cámaras y duplicaremos las luces led en el Municipio. Todo esto requiere de un esfuerzo y de un trabajo mancomunado. Estamos decididos a hacerlo para poder garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó la Intendenta, quien estuvo acompañada por el Jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo y el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Gaspar De Stefano.

Las fuerzas de seguridad que se pusieron a disposición para el operativo de saturación especial.

Por su parte, Javier Alonso manifestó que “estamos acompañando al Municipio de Quilmes en particular dando respuesta al reclamo de la Intendenta frente a una situación de incremento del delito en algunas zonas, fruto de que esta situación excepcional en la que estamos hace que la dinámica social sea extraordinaria, y que la dinámica del delito también es muy cambiante y fluctuante”.

A su vez, el funcionario agregó que “en ese sentido, el delito se va moviendo de una forma muy particular. Por eso, en el día de hoy y por algunos días más estaremos desarrollando un operativo con más efectivos de fuerzas especiales de la Provincia, que se acoplan a los efectivos de la policía de seguridad de Quilmes, y que van a estar garantizando la seguridad ciudadana de los vecinos”.

DETALLES DEL OPERATIVO

La intendenta Mayra Mendoza junto al subsecretario Javier Alonso.

Las tareas se llevarán a cabo por casi 500 efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Local, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), el Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) y la Infantería, en coordinación con la secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano.

Se utilizarán aproximadamente 55 vehículos, entre motocicletas y automóviles, que recorrerán la jurisdicción de la comisaría Primera, en la zona de la avenida Cervantes, Echeverría, Yoldi y Otamendi en la Ribera de Quilmes; y en el radio de las calles Alberdi, Cevallos, Brandsen y San Martín en el centro de la ciudad.

También se concretarán dichos trabajos en la jurisdicción de la Comisaría Novena, principalmente en los barrios El Jalón, en la zona de las calles Ricardo Gutiérrez, Lisandro de la Torre, Ecuador y Martín Rodríguez; y en el barrio El Dorado, en el perímetro de avenida La Plata, avenida Calchaquí, Florencio Varela y avenida Francia.

Your browser does not support the video element.