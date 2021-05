Alberto Fernández y Georgieva, en un mano a mano clave por la deuda

alberto tras reunion con georgieva.mp4

La mandamás del organismo internacional llegó puntual a las 8:58, dos minutos antes de la hora pautada. Casi de inmediato comenzó el mano a mano entre ambos, café de por medio. “Por fin nos vemos, presidente”, le dijo Kristalina a Fernández en el inicio. Es que hablaron en reiteradas oportunidades, pero esta fue la primera vez que lo hicieron en persona.

Una hora después se sumaron a la reunión el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el ministro de Economía, Martín Guzmán; la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack. Antes, Guzmán y Kozack conversaron a solas.

Tras el saludo, Fernández y Georgieva se tomaron la foto de rigor, ambos parados y con una bandera argentina de fondo.

Mientras se producía esa primera parte del encuentro entre el Presidente y la titular del FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, se reunieron en paralelo en una sala aparte. Ambos ya tuvieron un encuentro este jueves.

El encuentro tuvo como objetivo abordar temas relacionados con la renegociación de los plazos para el pago de la deuda que Argentina mantiene con ese organismo y que fueron tomados por la anterior gestión de Juntos por el Cambio.

Las definiciones de Alberto Fernández tras la reunión con Georgieva

“Creo que fue una reunión muy constructiva, es la primera vez que puedo verla cara a cara. Una reunión muy franca, donde expresamos nuestras voluntades en resolver el problema de la deuda argentina, pero como siempre digo, hay que encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino que la está pasando todavía muy mal en la pandemia, y una economía que heredamos que cuesta ordenarse”, expresó Alberto Fernández en la puerta del hotel Sofitel, donde se hospeda en Roma.

Asimismo, ratificó la “vocación de encontrar un acuerdo lo más rápido posible”, pero “en condiciones que no signifique postergar al pueblo argentino que todavía la está pasando muy mal”. Para eso siguieron trabajando el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los equipos técnicos de ambas partes, que continuaron dialogando tras el mano a mano entre el Presidente y Georgieva.

Respecto a los sobrecargos que el organismo aplica a los países endeudados, Alberto Fernández reveló: “Le planteé (a Georgieva) mi preocupación, me dijo que iba a ver cómo evolucionar. Le conté mi charla con los líderes europeos, y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los plazos”. Además, afirmó que la otra negociación, con el Club de París, está “atada al tema del Fondo, es un tema subsidiario”.

“Soy optimista, el optimismo nunca lo pierdo, y además tengo la voluntad de hacerlo, y la firmeza de hacerlo en las condiciones en qué vivimos”, dijo Alberto Fernández y aseguró que la titular del FMI “se ve muy comprensiva de lo que le pasa a la Argentina”.

“Es muy consciente de la situación que vive el mundo y América Latina y la situación argentina en América Latina. Ahora, esto es una negociación, todo finalmente queda reducido a eso. Fue una reunión constructiva, donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos, y entender que hay que entender la singularidad del mundo, y que no podemos pensar en un acuerdo que exija mayores esfuerzos al pueblo argentino, comentó el Presidente.

Sobre los Derechos Especiales de Giro (DEG), Alberto Fernández afirmó que fue uno de los temas que discutieron con Georgieva y coincidieron en “la necesidad de que lleguen a los países de renta media como la Argentina”.

Al evaluar los resultados de su gira por Europa, que concluye hoy e incluyó Portugal, España, Francia e Italia, Alberto Fernández sostuvo que “fue muy productiva”. Confirmó además que la semana que viene, vía zoom, hablará con la alemana Angela Merkel, lo que dará por cerrado el capítulo europeo de las negociaciones por la deuda. Resta aún el apoyo clave de EEUU.

“Que Europa no esté apoyando en sobrecargos, que el G20 aborde el tema como nos ha propuesto Draghi, me parece que eso ya de por sí es mucho, que Macron atienda nuestras necesidades en el Club de París, que Antonio Costa nos esté acompañando, y Sánchez. Y la semana que viene me queda hablar con Merkel y ya el escenario europeo quedó cubierto”, cerró.

El Gobierno argentino busca postergar los vencimientos de deuda con el FMI de este año, que debe pagar entre septiembre y octubre, en el marco de la dificultad que plantea la pandemia a la Argentina y al mundo, cuando los recursos son escasos y se requieren para obtener vacunas y fortalecer el sistema sanitario y asistir a los sectores más afectados.

Como antesala del encuentro, Guzmán se reunió este jueves en Roma con la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack. “La reunión presencial se realizó con el objetivo de seguir avanzando en las negociaciones para delinear un nuevo programa con el organismo”, dijo el Ministerio de Economía.

Pedido de Alberto Fernández a Georgieva antes del encuentro en Roma

El presidente Alberto Fernández confió en que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, “entienda el reclamo y los planteos que la Argentina hace”, horas antes de la reunión que mantendrán en Roma. En ese sentido, el advirtió, además, que la Argentina es “víctima de una deuda irresponsable”.

“Confío que entienda el reclamo de la Argentina. Espero mañana poder hablar con ella, transmitirle estos deseos, esta vocación nuestra y confío en que lo entienda, que entienda el reclamo y los planteos que la Argentina hace. La Argentina de hoy es víctima de una deuda irresponsable”, resaltó Fernández en una entrevista con la TV Pública.

Apoyo europeo a las negociaciones con el FMI

El Presidente llega a la cita con la titular del FMI con el apoyo de los gobiernos que visitó en su gira por el viejo continente. Así, Alberto Fernández recibió del respaldo los presidentes de Portugal, España, Francia y finalmente Italia y del Papa Francisco.

En la víspera, Alberto Fernández fue recibido por su par de Italia, Sergio Mattarella, y por el premier, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo. El jefe de Estado sumó así un nuevo apoyo a la renegociación de la deuda que la Argentina tiene con el FMI. Según pudo saber Ámbito de fuentes de la comitiva oficial, Alberto les explicó a Draghi y Mattarella la situación argentina y recibió el respaldo de los italiano.

La reunión con Draghi en el Palacio Chigi de la ciudad de Roma “fue más política” que la que mantuvo durante la mañana con el papa Francisco en el Vaticano, apuntaron voceros oficiales, que señalaron que la agenda del encuentro incluyó “los mismos temas” que estuvieron presentes en las bilaterales con los mandatarios de Portugal, España y Francia.

Así como Draghi respaldó el pedido del jefe de Estado argentino ante sus acreedores del FMI, también lo hicieron los mandatarios del resto de los países europeos que estuvieron incluidos en la gira.

El presidente italiano recibió a Fernández en el Palacio del Quirinale, donde ofreció un almuerzo en honor a la comitiva argentina, integrada el canciller, Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el embajador en Italia, Roberto Carlés.

Reunión con el papa Francisco

Más temprano, Alberto Fernández mantuvo una audiencia privada con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, en la que se destacó el “muy buen clima” entre ambos. Tras el encuentro a solas entre ambos jefes de Estado hubo oficial e intercambio de regalos. Alberto Fernández habló además con Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede.

Acompañado por la primera dama Fabiola Yañez y su comitiva, el Presidente arribó a las 4.50 hora argentina (9.50 hora de Roma) al Vaticano, donde fue recibido por autoridades de la Casa Pontificia y un cordón de honor de la Guardia Suiza, que se encarga de la seguridad del Papa y la Santa Sede.

El Vaticano emitió un comunicado tras el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el papa Francisco, en el que destacó los temas que trataron ambos jefes de Estado en el encuentro que mantuvieron a solas. Deuda, pandemia y pobreza, fueron los asuntos resaltados.

Integraron la delegación oficial, además de Yañez, el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Culto, Guillermo Oliveri; y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.