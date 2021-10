ALBERTO RECREATIVO, DESCUENTOS A NO VACUNADOS, VOLVIÓ EL PLAN QUNITA | EL NOTICIOSO 12-08-21

Alberto Fernandez se manifestó nuevamente a favor de legalizar el uso recreativo de cannabis, sigue el debate sobre los descuentos o despidos a aquellos trabajadores que no se quieran vacunar y que según la Union Industrial merecen descuentos o despidos pero el gobierno descartó que sea legal despedir o descontarle dinero a trabajadores por vacunas no obligatorias. Además volvieron a lanzar el plan qunita, en una edición del plan qunita distinta a la anterior que terminó en una causa con todos los acusados por el plan qunita sobreseidos. Allí Cristina Fernandez no sólo celebró el regreso del plan qunita desde Lomas de Zamora, sino que recordó que se cumplen dos años de las PASO que terminaron en un Mauricio insomne y tremenda devaluación.

#DescuentosPorVacunas #PlanQunita #AlbertoRecreativo

PDB EL NOTICIOSO es el noticiero diario de País de boludos. Un formato breve para enterarte de la coyuntura sin sufrir (tanto).

Conducción: Ivana Szerman

Guión: Ivana Szerman, Agustina Colombo, Violeta Weber

Puesta en el aire: Dora Schoj

Diseño Gráfico: La Vieja Flores, Dora Schoj

Video final: Fede Simonetti, Julian Urman, Jota Szeps

Música original: Minco

