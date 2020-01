El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), e integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Carlos Alderete, confirmó el pedido de formar parte de la Confederación General del Trabajo: “Estamos pidiendo la integración a la CGT”.

Al mismo tiempo, el dirigente aseguró que un sector de la central obrera dio el visto bueno aunque otros se mostraron por la negativa. “Los hermanos Daer (Héctor y Rodolfo) están de acuerdo, pero Acuña y Cavallieri no”, sentenció.

El también diputado nacional del Frente de Todos se refirió a la conformación del sindicato creado antes de la elecciones de octubre pasado y explicó que el objetivo es proteger “a los trabajadores que han perdido todos los derechos y que por razones de salud o edad ya no pueden formar parte del mercado laboral formal”.

“Hay que ver de qué manera se articula con el Estado para que ese compañero pueda tener obra social y el día de mañana se pueda jubilar”, detalló.

El dirigente matancero se refirió a las declaraciones de Juan Grabois sobre la tarjeta alimentaria: “Entendemos que no se le puede recomendar permanentemente a los pobres que no compren bebida alcohólica como si fuésemos borrachos, como si no supiésemos darle de comer a nuestros hijos”.

Por otra parte, Alderete aseguró que “la gente sigue teniendo esperanza y expectativa”, aunque intuyó el contexto social estará determinado por cómo se dirime la negociación de la deuda, ya que esa situación tendrá incidencia en la “resolución de los próximos meses”.

La entrada Alderete (UTEP): “Estamos pidiendo la integración a la CGT” se publicó primero en Mundo Gremial.