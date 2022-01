Alemania advierte sobre nuevas restricciones ante el aumento de los contagios

El total de fallecidos en Alemania es de 112.925.

Alemania reportó este miércoles un fuerte incremento de casos de coronavirus tras las fiestas y su ministro de Salud advirtió que se necesitan nuevas restricciones, mientras el país se prepara para otra ola de contagios por la variante Ómicron.

La agencia nacional para el control y la prevención de enfermedades, el Instituto Robert Koch (RKI), informó que 58.912 personas dieron positivo al test de coronavirus en la última jornada, una cifra que triplica la reportada el miércoles de la semana anterior (18.869).

Además, 346 personas murieron por coronavirus, lo que lleva el total de fallecidos en Alemania a 112.925.

El RKI advirtió que la cifra puede ser más alta debido a que durante las vacaciones por las fiestas bajó el ritmo de los testeos.

En paralelo, el ministro de Salud, Karl Lauterbach, también alertó que se avecina una nueva ola de contagios asociada a la variante Ómicron y abogó por restringir los contactos físicos entre las personas.

La tasa de vacunación está aumentando en Alemania.

«Desafortunadamente, el endurecimiento será necesario para enfrentar la seria ola que se avecina», expresó Lauterbach, sin dar detalles sobre la propuesta en declaraciones al grupo de periódicos RedaktionsNetzwerk Deutschland.

En este complicado contexto, el canciller socialdemócrata Olaf Scholz y los 16 gobernadores estatales del país se reunirán el viernes para trazar un camino a seguir.

Es probable que se basen en las restricciones introducidas justo después de Navidad que limitaban las reuniones privadas a 10 personas, entre otras cosas.

También se espera que Scholz y los gobernadores consideren acortar los períodos de cuarentena requeridos, algo que ya han hecho muchos otros países.

Lauterbach también llamó a las personas que todavía no se han vacunado a reconsiderarlo y les recordó que quienes no se inmunicen no pueden esperar que se levanten las restricciones de contacto para ellos «en el corto o mediano plazo».

La tasa de vacunación en Alemania está aumentando, aunque de manera más lenta de lo que desearían las autoridades: hasta este miércoles el 71,3% de la población que puede inmunizarse ya tiene la pauta completa.