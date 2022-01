Alemania asume la presidencia del G7 por un año

Alemania asumió este sábado y durante todo este año la presidencia del llamado Grupo de los Siete (G7), que reúne a las principales potencias económicas occidentales y Japón, y que se reunirá bajo el nuevo comando del canciller socialdemócrata Olaf Scholz en junio en la región de Baviera.

El G7, creado en 1975, solía ser conocido como el G8, pero en 2014, tras la anexión de Crimea, suspendió la participación de Rusia. Además, no incluye a potencias económicas como China, India, Sudáfrica o Brasil.

Según informó la agencia de noticias alemana DPA, el flamante canciller Scholz recibirá a los jefes de Estado y de Gobierno del G7 entre el 26 y el 28 de junio en el castillo de Elmau, en los Alpes bávaros, en una reunión cuya agenda se centrará en el cambio climático, la lucha contra las pandemias y el fortalecimiento de la cooperación internacional y las democracias en todo el mundo.

«Aprovecharemos nuestra presidencia para que este grupo de Estados sea pionero, un pionero de la economía neutra para el clima y un mundo justo», prometió Scholz en su discurso de Año Nuevo y agregó: «La cooperación internacional es importante. En un mundo que pronto tendrá 10.000 millones de habitantes, nuestra voz solo se escuchará si actuamos a coro con muchos otros».

Thank you 🇬🇧 for the presidency 2021! We are delighted that Germany will be taking over the #G7 presidency in 2022 #G7GER. Chancellor @OlafScholz: pic.twitter.com/nfh7qfMtdq

— G7 GER (@G7) January 1, 2022