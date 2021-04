Alemania: la nueva legislación contra el coronavirus empieza a impactar en la baja de contagios – Télam

Alemania intenta contener una tercera ola de infecciones que se complic desde los feriados de Semana Santa.

Alemania registr este viernes la incidencia de contagios ms baja en ms de dos semanas, algo que los expertos atribuyen en parte a las restricciones impuestas en todo el territorio bajo la nueva ley que permite al Gobierno de Angela Merkel establecer parmetros epidemiolgicos para imponer y levantar medidas restrictivas, pese a la oposicin de algunas regiones.

Por cuarto da consecutivo, el promedio semanal de casos de Covid-19 por 100.000 habitantes volvi a bajar en el pas y se situ en 153, la cifra ms baja registrada desde el 14 de abril, cuando tuvo el mismo valor, segn el ltimo balance del organismo federal de vigilancia epidemiolgica Instituto Robert Koch (RKI).

Desde mediados de mes, el indicador se haba situado por encima de 160 y alcanz un pico de 169 el pasado lunes, pero a partir de entonces descendi hasta alcanzar los 153 este viernes.

Si bien los cientficos haban pronosticado que las cifras se mantendran en un nivel alto en mayo, ahora pareciera que se registra un ligero descenso. No obstante, el ministro de Salud, Jens Spahn, precis que los datos de la prxima semana determinarn si se trata de un cambio de tendencia.

Ms all de la leve mejora, el RKI consider que el riesgo en el pas sigue siendo “muy alto” y Spahn opin que el progreso no es an suficiente, ya que las unidades de terapia intensiva siguen llenas en muchas ciudades.

Golpeada por la variante britnica y con temor por la posibilidad de que ingrese la nueva cepa india, Alemania intenta contener una tercera ola de infecciones que se complic desde los feriados de Semana Santa, cuando la Covid-19 volvi a situarse a altos niveles, similares a los de la pasada Navidad.

El pasado mircoles, el pas vacun a un rcord de 1,1 millones de personas, ms del 1% de la poblacin en un solo da.

“Freno de emergencia”

Pese al deterioro de la situacin, algunos de los 16 estados federales rechazaron imponer medidas ms estrictas, lo que llev al Gobierno federal a redactar un proyecto legislativo para reforzar el poder de la canciller sobre las autoridades regionales en la lucha contra la pandemia, que le permite decretar restricciones severas hasta el 30 de junio si los contagios superan los ndices establecidos, un llamado “freno de emergencia”.

Aprobada la semana pasada, la nueva legislacin supuso la imposicin inmediata de un toque de queda entre las 22 y las 5, el cierre de centros de recreacin y comercios y la suspensin de eventos deportivos en zonas con ms de 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por semana.

Amplias regiones de Alemania superan este lmite, desde zonas rurales hasta grandes ciudades como Berln, Colonia, Frncfort y Mnich, precis la agencia de noticias Europa Press.

Con una incidencia de 211, Sajonia es el estado con el valor ms alto, seguido de cerca por Turingia, con 210, mientras que slo dos regiones estn por debajo de 100, Schleswig-Holstein con 64 y Hamburgo con 93.

La ley establece adems el cierre de espacios culturales, un endurecimiento de las restricciones de contacto y, si la tasa de incidencia supera los 165 casos por cada 100.000 habitantes, los colegios tambin deben pasar a la enseanza a distancia, mientras que los comercios no esenciales y los restaurantes deben cerrar, salvo los que ofrecen comidas para llevar.

Aunque la aprobacin de la ley suscit numerosas crticas, Merkel defendi el uso de este “freno de emergencia” para poner fin a la aplicacin de medidas desiguales y argument que una normativa uniforme es especialmente necesaria ahora que se intenta controlar la tercera ola de contagios.

“Es duro, nos pesa a todos. Pero es necesario por un perodo provisional”, afirm, por su parte, Spahn.

La adopcin automtica de estas medidas no solo puso fin a las tensiones con las regiones, sino que comenz a traducirse en una leve mejora de los ndices epidemiolgicos, impulsada adems por un avance en la hasta ahora lenta campaa de vacunacin.

El pasado mircoles, Alemania vacun a un rcord de 1,1 millones de personas, ms del 1% de la poblacin en un solo da, lo que supuso, segn el titular sanitario, que el 25,9% de los alemanes haya recibido al menos una dosis y el 7,5% ambas.

Desde el inicio de la pandemia, el nmero de infectados por coronavirus asciende a 3.381.597 -de los cuales unos 2.995.200 constan como pacientes recuperados- en Alemania, mientras que el de vctimas mortales por Covid-19 suma 82.850, segn los datos oficiales.