Alerta Banda advierte sobre la falsedad de las publicaciones sobre intentos de secuestro de menores

El Sistema de Seguridad Alerta Banda informó que tras tomarse conocimiento de las publicaciones en redes sociales advirtiendo sobre intentos de secuestro de menores de edad en la vía pública se realizaron las investigaciones correspondientes hasta determinar la falsedad de las mismas.

Desde la dependencia municipal se indicó que se trabajó analizando las imágenes de cámaras de seguridad de los sectores mencionados en posteos a fin de determinar la veracidad de la publicación que se viralizó a través de Facebook y WhatsApp, en la que se indicaba: «Tengan cuidado madres, hace un momento frente al hospital Banda intentaron robar a una bebé, es una camioneta negra Kangoo patente dada vuelta, andan dos hombres y una mujer, cuiden a sus hijos por favor (…)”. En este sentido, el personal de esta dependencia procedió a entrevistar a personas cercanas al Centro de Salud Banda quienes indicaron que no se registraron novedades en la zona en el día y horario mencionados en la publicación.

Asimismo, sobre la versión del intento de secuestro de un niño en el barrio Independencia por parte de varios individuos a bordo de una camioneta blanca con vidrios polarizados y sin patente, se indicó que no se registraron denuncias formales en ninguna dependencia policial ni en el Centro de Monitoreo de Alerta Banda.

Al respecto, la coordinadora del área municipal, Carolina Montenegro, señaló que para la tranquilidad de la ciudadanía no sé comprobó ninguna desaparición de menores de edad en la ciudad, ni antecedentes de denuncias.

Asimismo, se recomendó que ante la ausencia de un menor o adolescente se deba notificar de forma inmediata con las distintas dependencias de la policía más cercana al domicilio para que se active el correspondiente protocolo de búsqueda. Además de evitar la difusión de mensajes alarmantes que atacan a la tranquilidad de la comunidad.

Cabe destacar, que el programa Municipal realiza un monitoreo las 24 horas del dia, con asistencia y recorridos diagramado de guardias urbanas.