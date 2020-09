Alerta Banda brinda recomendaciones para prevenir incendios en zonas montuosas

Debido a las condiciones climáticas de los últimos días, que potencian el riesgo de incendios en zonas montuosas, las autoridades del Programa de Seguridad Municipal Alerta Banda brindaron una serie de recomendaciones para prevenir situaciones que pongan en peligro a los vecinos, la flora y fauna local, además de posibles pérdidas materiales.

El ambiente seco, las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento son factores que favorecen el origen de incendios, ya sea por causas naturales o bien provocados por descuidos de personas que queman basura o arrojan cigarros mal apagados.

Por tal motivo, autoridades recomiendan no arrojar al suelo colillas de cigarrillo ni fósforos, cualquier chispa o llama puede causar un incendio; mantener los terrenos libres de malezas; no tirar vidrio, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible; no encender fogatas; no quemar pastizales ni restos de basura; no ingresar automóviles o motocicletas en zonas donde hay matorrales secos, ya que el contacto del caño de escape puede generar un incendio.

En el caso de que alguien encontrase restos de fogatas, se sugiere apagarlas con agua y tierra y no abandonar los restos hasta que deje de humear.

Además, instaron a la comunidad a denunciar cualquier situación sospechosa que indique la intensión de provocar incendios y en el caso de que un vecino se encuentre en inmediaciones de un incendio se sugiere no actuar por iniciativa propia, alejarse del lugar y activar el botón antipánico incluido en la aplicación Ciudad de La Banda o llamar a los teléfonos del Centro de Monitoreo que trabaja las 24 hora: 600-2200/03 – 154209837.