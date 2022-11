Alerta China, dólar soja y fuga de capitales

¿Rompió soportes el petróleo?

. – Correcto, esto llevaría a la baja a las materias primas agrícolas, en el mismo momento que Sergio Massa pone en funcionamiento el dólar soja 2. Las materias primas bajan tanto que los precios del trigo en Argentina son más elevados que en el exterior, y podría pasar lo mismo con el maíz. La soja debería mostrar una baja importante.

¿Qué sucede con el Riesgo País?

. – Debería subir, lo cual trae aparejado una baja de los bonos y acciones argentinas.

¿Cómo impacta en el dólar?

. – Claramente veremos una devaluación del peso, la crisis china impactará en toda Latinoamérica, en especial en el principal socio comercial de China en la región que es Brasil. El real está en 5,41 por dólar, con esta crisis podría superar la barrera de los 6,0 reales por dólar, si esto sucede el rally alcista de los dólares alternativos en Argentina sería muy importante.

¿Cómo están las reservas y los pasivos monetarios?

. – Las reservas U$S 37.604 millones y los pasivos monetarios totales en $ 13,5 millón de millones, esto nos da un dólar de equilibrio de $ 358. Debemos advertir que para el 30 de diciembre deberíamos sumarles a los pasivos monetarios unos $ 500.000 millones en concepto de interés de la deuda, más lo que vamos a emitir para el dólar soja dos, si se liquidaran U$S 3.000 millones, el dólar podría terminar en $ 400 a fin de diciembre.

¿Beneficios del dólar soja?

. – Los beneficios es que el Estado nacional verá ingresar más dólares en las reservas, pero por otro lado verá incrementar los pasivos monetarios, por lo cual el efecto sobre el balance del Banco Central es neutro. Por otro lado, incrementará la recaudación tributaria con una retención del 33% y podrá cerrar los números fiscales con el FMI.

¿Perjuicios?

. – El Banco Central se endeudará para lograr este objetivo, por ende, quedará con una deuda que terminaría pagando una tasa del 107,0% anual. Esto potencia a futuro una mayor brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos. También impactaría en un incremento de los precios en la economía, ergo más inflación.

¿Cómo ves a las materias primas agrícolas?

. – Creo que el dólar soja es muy nocivo, el gobierno no quiere bajarle retenciones al productor, pero les baja retenciones a los exportadores, quitándole dos puntos al diferencial. El gobierno entiende los problemas de la exportación, pero no el de los productores. Por otro lado, el dólar soja es una transferencia de recursos de los productores hacia los dueños de los campos, que cobran alquileres con dólar preferencial, mientras que el productor tiene que vender durante todo el año para financiar sus ingresos, pero mayoritariamente liquida en cosecha que es cuando el gobierno no ofrece mejoras en el tipo de cambio. Por otro lado, este dólar soja perjudica al resto de las producciones agropecuarias, incrementándole costos a los que utilizan soja, algo que el gobierno desconoce, y no sabe que en la economía hay vasos comunicantes.

No me respondiste la pregunta

. – Las materias primas agrícolas están a la baja, el trigo en Argentina vale más que en Chicago y en el maíz sucede algo parecido (ver Informe Privado). En el caso de la soja baja por efecto China y la gran oferta que va a generar el dólar soja en Argentina.

¿Qué sucede con la ganadería?

. – Vamos a una gran crisis en el sector vacuno y pollo. El maíz que se consume en Argentina no todo está pagado. En la cosecha 2021/22 tenemos 51,1 millones de toneladas, se vendieron 41,7 millones de toneladas, de ese total solo 35,5 millones tiene precio, el resto, que son 6,2 millones de toneladas, no tiene precio, y no sabemos si los que lo consumieron podrán pagarlo, ya que muchos emprendimientos que tomaron el maíz están con márgenes muy ajustados. El engorde a corral con este precio de maíz está funcionando a pérdida, lo mismo que el pollo. Por ahora, y solo por ahora, el cerdo está con utilidad. Sin embargo, con la suba del dólar soja creo que estará muy justo, el costo del cerdo son 2 kilos de soja y 5 de maíz, si hacemos la cuenta nos da $ 360 y el cerdo se vende a $ 290, salvo las grandes granjas, las pequeñas y medianas quedarán a pérdida con esta suba de la soja.

¿La lechería?

. – Está muy complicada, vamos a los meses de vaca seca con caída de producción y suba de costos, esto es letal para el tambo. Los ingresos del tambo son en pesos y los costos en dólares, que el gobierno eleva para fines propios y en perjuicio a producciones sectoriales, una locura.

¿Llegó el informe cambiario?

. – Correcto, en los últimos 12 meses la balanza comercial no mostró un saldo positivo de U$S 5.200 millones, mientras que la diferencia entre lo cobrado y pagado de exportaciones e importaciones fue de U$S 19.243 millones.

¿Cómo se explica?

. – Si bien ambos valores no son comparables porque en uno se tiene en cuenta el valor del flete y en otro no, creemos que la diferencia podría rondar unos U$S 10.000 millones, que son las importaciones que se liquidan a 180 días. Esto se debe pagar en los próximos meses, y el Banco Central no tiene los dólares suficientes.

¿Consecuencia?

. – Seguiremos con las importaciones semi cerradas hasta que se salde este monto, o bien tengamos ingreso de dólares futuros para poder mostrar un mayor equilibrio. En principio, no creo que ingresen muchos dólares a futuro por el efecto sequía. Por lo tanto, veo muy complicada la actividad económica, sin que tengamos fluidas las importaciones.

¿Esto afectaría al comercio y a la industria?

. – Correcto, creo que esto le quitaría actividad económica y, por efecto escasez, subirían los precios, con lo cual tenemos recesión e inflación asegurada para los próximos meses.

¿Qué pasó con el dinero que se gasta por viajes al exterior?

. – En el mes de octubre los argentinos gastaron U$S 483 millones en viajes al exterior y los extranjeros U$S 45 millones en Argentina. Los argentinos gastaron en octubre por debajo de la media que son U$S 510 millones y los extranjeros gastaron por encima de la media que eran U$S 34,4 millones mensuales.

¿Están dando resultados las medidas?

. – Creo que sí, la implementación del dólar turista o Qatar encarece mucho los viajes al exterior, y se eligen más destinos locales, que en algunos casos están más caros que en el exterior. Se comienza a notar el benecito a los turistas extranjeros, pero no mueven el amperímetro.

¿Llegan inversiones extranjeras?

. – En absoluto, en octubre llegaron U$S 40 millones y en 12 meses U$S 575 millones, lo que diríamos, la nada misma.

¿Qué resultado nos da la balanza de dólares?

. – La balanza de dólares nos da un saldo negativo de U$S 914 millones en los últimos 12 meses, pero cuidado, le debemos cerca de U$S 10.000 millones a los importadores. Yo diría que tenemos un déficit en la balanza de dólares como mínimo de 2,0% del PBI, si tenemos en cuenta que en la balanza de pesos (resultado de la Tesorería) tenemos un déficit de 4,3% del PBI, esto nos muestra que Argentina en los próximos meses está para perder reservas y emitir pesos en forma descontrolada.

¿Cómo vienen las tasas en pesos?

. – Los bonos en pesos que ajustan por inflación muestran tasas a la suba, el bono que vence en agosto del año 2023 rinde inflación más 7,1% anual y el bono que vence en julio del año 2024 el 12,9% anual, hay una brecha del 5,8% entre ambos. En el caso del bono con vencimiento en octubre del año 2023 a tasa variable, la tasa es del 128,2% anual.

¿Qué significan estos rendimientos?

. – El mercado no financia a la Tesorería más allá del año 2023, y cuando lo hace pide tasas más altas. Esta dinámica es peligrosa porque potencia la concentración de vencimientos y eleva los pagos de intereses. En esta dinámica incrementa el déficit fiscal, se acelera la emisión, esto trae como consecuencia más inflación y más brecha cambiaria.

Conclusiones

. – El dólar soja es un Hood Robín, se le saca a la producción para darle beneficio a la exportación y a los dueños de la tierra que son rentistas.

. – La suba en el precio de la soja debería ubicarla en torno de los $ 100.000, pero no se ilusionen, terminará en valores por debajo de $ 80.000 el programa. Hay gente que se encargará de bajar los precios.

. – La suba de la soja le quita rentabilidad a la ganadería y la lechería, cuidado que en muchos casos podría haber dificultad para honrar cumplimientos.

. – El contexto internacional no ayuda, la política Covid de China y las manifestaciones callejeras auguran una baja sostenida en los mercados, cuidado en Argentina el trigo vale más que en el mundo, y en maíz estamos cerca de que ocurra.

. – Tendremos suba del Riesgo País, alerta con la cotización del real y su impacto en los dólares alternativos locales.

. – Argentina tiene un fuerte déficit en la balanza de dólares y pesos, esta es la fuente de la alta inflación y los desequilibrios en el dólar.