Alerta: Denuncian «inminente fraude electoral» en el sindicato médico AMRA

La candidata a secretaria general de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) por la Lista 14 «Lealtad y Defensa gremial», Sandra Maiorana, denunció a la Junta Electoral por actuar en complicidad con el oficialismo para impedir elecciones transparentes y democráticas.

«El oficialismo está gestando un fraude electoral escandaloso en connivencia con la Junta Electoral a través de maniobras que impiden un proceso transparente y democrático», disparó Maiorana.

La máxima referente del espacio enumeró una serie de situaciones registradas desde el inicio del proceso electoral que «configuran un claro intento de fraude, con trabas permanentes y maniobras tramposas que vulneran todo tipo de libertad de la democracia sindical».

AMRA: Dos listas compiten por la conducción nacional del sindicato médico

Maiorana, actual titular de la Seccional Santa Fe de la AMRA, explicó que «los intentos por sacarnos de la cancha comenzaron al inicio del proceso electoral cuando intentaron proscribir nuestra lista con inventos absurdos, y siguió con el apartamiento de cientos de afiliados de los padrones que finalmente logramos incluir».

«Si bien conseguimos incluirlos en los padrones, esos cientos de compañeros y compañeras fueron ubicados en la misma mesa para que sea imposible la votación», explicó la dirigente.

El oficialismo de la AMRA está encabezado por el actual secretario general a nivel nacional Erick Mendoza Díaz y postula como nuevo titular al dirigente santafesino Eduardo Taboada.

Los dirigentes de la lista 14 coinciden que se trata de una serie de maniobras tendientes a desgastar y generar el ámbito propicio para un fraude electoral: «Saben que somos una oposición fuerte y el temor a perder los empuja a este tipo de escándalos».

Escándalo por padrones “inflados” en el sindicato médico AMRA

La última maniobra denunciada por Maiorana tiene que ver con la negativa de la Junta Electoral de otorgar permisos a los fiscales designados por la lista opositora para que puedan apartarse de sus lugares de trabajo para llevar adelante las tareas de control durante la jornada de elecciones del próximo 17 de diciembre.

«La Junta no atiende el teléfono, no está en el lugar de atención, y el abogado a cargo recibe los mensajes y no contesta. Tampoco nos entregan el modelo de boleta para que podamos distribuir o tener impresas por si faltan en las mesas. Todo a cuatro días de la elección. Es escandaloso por donde se lo mire», concluyó la candidata a secretaria general.

El espacio ya recopiló todo el material y las pruebas y por estas horas se encuentra en la preparación de un informe a presentar ante autoridades del ministerio de Trabajo para alertar sobre lo que consideran como un «inminente fraude electoral» en el sindicato médico.