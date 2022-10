Alerta en dólar por movimientos en el mercado financiero

¿Qué sucedió en la semana?

. – Hubo retiro de fondos de los Fondos Comunes de Inversión, las versiones son variadas, se habla de empresas que sacaron fondos para afectarlos a importación de bienes, en otros casos necesidad de capital de trabajo ante fuerte baja de ventas y, en otros casos, busca de cobertura en dólares.

¿Cómo veo que hubo salida de fondos?

. – No hay un indicador de referencia público, pero hemos tomado las cotizaciones de una serie de letras y bonos de mercado, comparamos rendimientos al 30 de septiembre de 2022 y al 14 de octubre de 2022. Como podés apreciar en el cuadro, los rendimientos han subido notoriamente. Por ejemplo, el bono con vencimiento el 13 de agosto de 2023 duplicó su rendimiento, pasando del 2,52% al 4,94% anual. En otros casos, como el bono dual que ajusta por inflación o devaluación cual fuera el mayor, pasó de un negativo de 3,19% a un positivo de 2,68%. El bono en U$S que ajusta por el dólar linked (dólar mayorista) rendía el ajuste menos 8,87% y ahora pasó a menos 1,44% anual. Claramente las subas de las tasas de retorno son muy importantes, salvo el caso de la letra convencimiento el 16 de diciembre del año 2022, en el resto de los casos las subas son muy importantes.

Clipboard01.jpg

. – Azul: letra o bono a tasa variable.

. – Rojo: letra o bono ajustado por inflación.

. – Verde: bono ajustado por dólar mayorista.

. – Violeta: bono dual ajusta por inflación o dólar mayorista el que fuera mayor.

El viernes se conoció la inflación

. – Fue del 6,2% en septiembre, la suba del tipo de cambio oficial fue del 6,2% y la tasa de interés de plazo fijo el 6,25% mensual. Claramente los tres indicadores viajan a igual ritmo, por eso el Banco Central no modificó los tipos de interés. Es una economía indexada al 6,2% mensual.

Algunos esgrimen otras teorías

. – Bueno, dicen que el Banco Central República Argentina se guía por la inflación estimada por las 36 consultoras que pronostican en el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) que nos indica una inflación esperada del 94,0% anual, como la tasa efectiva de los plazos fijos es del 107% anual, no consideraron necesario modificar la tasa de interés.

¿Vos qué opinás?

. – Dos cosas, la primera es que comparan peras con manzanas, la tasa nominalmente debería ser más elevada que la tasa de inflación, pero es una discusión bizantina que tenemos con el Estado. La segunda, es que el TOP 10 de los consultores con más aciertos en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) pronostican una inflación del 104,0%, y nosotros creemos que podría estar por encima de ese valor. Me parece que el Banco Central, una vez más, corre de atrás a la tasa de interés. En Brasil la tasa de inflación nominal está muy por encima de la tasa de inflación.

¿Cuánto es la inflación anualizada?

. – La inflación de los últimos 12 meses es del 83,0% y el aumento del dólar mayorista el 49,2%, esto implica una inflación en dólares del 33,8% anual, estamos con un atraso cambiario formidable, esto nos genera menos exportaciones, y una mayor demanda de importaciones, por eso tienen que cerrar la economía, e inventar dólares a diario.

¿Cuánto fue la inflación de Alberto Fernández?

. – Desde que asumió en diciembre 2019, tomando el índice de noviembre, tenemos una inflación del 254,0%, el Índice de Precios del Sector Automotor subió el 273,5%, esto implica que los autos han incrementado de precio más que el índice de inflación. El índice Cámara Argentina de la Construcción, que se utiliza para actualizar el precio de las propiedades en construcción, comparado agosto 2022 versus noviembre de 2019 da una suba del 276,0%. Los autos y las propiedades aumentaron a un ritmo superior a la inflación. Los autos están caros, pero como las propiedades son difíciles de vender, se ofertan con tasas de descuentos muy interesantes que la hacen un producto atractivo, a futuro no tienen por qué bajar, mientras la inflación siga en ascenso.

. – El dólar mayorista, desde que asumió Alberto Fernández, subió el 146,1%, mientras que la inflación fue del 254,0%, y el dólar blue subió el 308,3%. Esta nota es muy importante para aquellos que dicen que el dólar blue o los dólares alternativos no fueron un buen negocio.

. – Los autos, las propiedades y la inflación en general mostraron aumentos por debajo del aumento del dólar blue o dólares alternativos.

. – En este cuadro mostraremos los sectores económicos relevados por el INDEC que aumentaron más que la media relevada.

Clipboard01.jpg

. – El que se vistió antes de la pandemia, gano más que con dólar blue, que subió el 308,3% anual.

¿La economía está indexada?

. – Correcto el gobierno está indexando esta economía, no trabaja para lograr superávit fiscal, no genera confianza y no logra vertebrar un crédito que lo apoye del exterior. La operación repo que estaba programando fracaso, los dólares de los fondos soberanos de Qatar no llegaron nunca, y el FMI no hará ningún desembolso adicional, lo único que desean es que Argentina haga una transición exitosa (pero sin poner un mango).

¿Cómo seguimos?

. – Con más datos, tomamos 3 variables, reservas, base monetaria y endeudamiento del BCRA que en el cuadro figura como leliq y otros. Como se puede apreciar, nos paramos en el año 2015, 2019 y en la actualidad.

. – Las reservas son más elevadas ahora que cuando dejó el gobierno Cristina Fernández en el año 2015, pero más bajas que cuando dejó el gobierno Mauricio Macri en el año 2019.

. – La base monetaria actualmente es la más baja del período bajo análisis, esto implica que hay muy poco dinero en la calle, recesión es poco lo que vamos a tener.

. – El endeudamiento a través de leliq y otros en la actualidad, es el más alto de toda la serie, esto es un verdadero problema, porque esta deuda corre a una tasa efectiva del 107,0% anual.

. – El total de pasivos del Banco Central es el más alto de los 3 momentos analizados.

. – Este Banco Central es el que luce más descapitalizado de toda la serie. El patrimonio neto del BCRA en el año 2015 era de U$S 13.636 millones, en el año 2019 era de U$S 33.146 millones, y en la actualidad es de U$S 7.786 millones.

Clipboard01.jpg

¿Cómo viene la mano entre el dólar oficial y el blue?

. – La brecha en el año 2015 era del 56,0%, bajó al 20,3% a fines del año 2019, y en la actualidad es del 99,6%. Estamos en el peor momento del período bajo análisis.

Clipboard01.jpg

Conclusiones

. – El dólar oficial tiene un atraso manifiesto respecto a la inflación, el gobierno pretende tapar el sol con las manos, pero no puede. Creemos que el gobierno seguirá inventando distintos tipos de cambio, tantos como sean posibles para poder surfear la actual coyuntura. La economía se va a cerrar porque no hay dólares.

. – Los dólares alternativos deberían valer entre $ 330 y $ 350, al Banco Central le duró poco el stock de reservas brutas por encima de los U$S 40.000 millones, el stock cerró el viernes en U$S 39.258 millones. Creemos que puede seguir cayendo en las semanas que vienen.

. – El gobierno no tiene dólares para la importación, esto implica que muchas empresas podrían recurrir a comprar dólares Contado con Liqui para importar mercadería que necesitan. Esto dispararía una salida de dinero de los fondos comunes de inversión, y su aplicación a comprar dólares, lo que haría arbitrar a la suba la cotización de los dólares alternativos.

. – Muchos analistas están jugados a apostar a pesos hasta diciembre, si esta semana el dólar sube, la reacción alcista podría ser muy grande, dado que el mercado está confiado en que nada sucederá.

. – Muchos productores que vendieron soja a un dólar de $ 200 siguen en el sistema financiero pesificados, si algún día se asustan y salen a comprar dólares, la suba podría ser muy importante.

. – El miércoles hay licitación de letras y bonos a cargo de la Tesorería, es un examen muy difícil para el gobierno, en un momento que hay retiro de fondos del mercado.

. – Esta semana estaremos de gira en Trenque Lauquen, Coronel Suarez, Córdoba Capital y Villa María.