Alerta en Italia ante el “deterioro progresivo” de la situación epidemiológica – Télam

Italia registr 1.071 nuevos casos de coronavirus en las ltimas 24 horas

Italia registró 1.071 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y los responsables sanitarios advirtieron que hay una “tendencia al deterioro progresivo” de la situación epidemiológica.

Desde que se detectó el primer caso en el país, en febrero, un total de 258.136 personas se contagiaron, de las cuales 35.430 murieron.

Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 24 horas dos personas murieron mientras que 924 permanecen hospitalizadas con síntomas y 64 están en unidades de cuidados intensivos.

La región de Lacio, la más complicada

El repunte de casos se da con mayor fuerza en la región central de Lacio, de la que Roma es capital, con 215 positivos en la última jornada, frente a los 137 del día anterior, informó la agencia de noticias EFE.

Es una cifra récord para esta región que incluso durante los meses duros de la pandemia fue de las menos golpeadas, y según el consejero regional de Salud, Alessio D’Amato, el 61% de estos nuevos casos están relacionados con la vuelta de vacaciones desde el extranjero pero, sobre todo, desde la isla Cerdeña, de donde llegaron 97 de los nuevos positivos.

“Nunca hemos tenido tantos casos diarios”, dijo D’Amato, citado por EFE.

El anterior récord fue de 208 casos diagnosticados en un solo día, el 28 de marzo, cuando Italia era el país más afectado de Europa.

“Fundamentalmente son jóvenes y asintomáticos. En esta fase el problema no son las hospitalizaciones ni los cuidados intensivos, esto está bajo control y no estamos preocupados, pero hay que bloquear a tiempo la cadena de transmisiones para que no se disemine el virus en el ámbito familiar”, advirtió el responsable sanitario.

Lombardía, segunda con más casos

Lombardía, cuya capital es Milán, es la segunda región con más contagios nuevos en la última jornada, con 185 positivos, seguida de la septentrional Véneto, con capital en Venecia, con 160.

Según el boletín semanal sobre la evolución de la epidemia publicado hoy por el Instituto Superior de la Salud (ISS), “Italia se encuentra en una fase epidemiológica de transición con tendencia al deterioro progresivo”, con un constante aumento de nuevos casos las últimas tres semanas.

El boletín agrega que la semana del 10 al 16 de agosto “se ha constatado la transmisión generalizada del virus por todo el territorio nacional que, cuando se dan las condiciones favorables, provoca incluso grandes brotes. Esto aumenta el estrés en los departamentos de prevención, encargados de rastrear todos los casos y contactos”.