Alerta gremial por el retraso en Ganancias

Al igual que en 2013 la presidenta, Cristina Kirchner, dispuso por decreto que todos aquellos “cuya remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero a agosto del año 2013, no supere la suma de $ 15.000” quedarán exentos de pagar el tributo. Hasta llegar a abril de 2021, fecha en la que se aprobó la ley que fija el piso para pagar Ganancias en 150.000, pasaron ocho años y, como se ve, mucha inflación.

La jugada en aquel entonces le permitió a la ex presidenta bajar 1,5 millones el número de contribuyentes sobre este tributo lo que pasó a impactar en poco más de un millón de compatriotas. Con ese millón de personas tributando fue con la que traspasó el gobierno a Mauricio Macri. Nuevamente: cuatro años y super inflación llevaron a casi duplicar la cantidad de argentinos alcanzados por el tributo. Fue así como Sergio Massa repitió esquema de 2013 y elevó a 150.000 pesos brutos de ingresos el piso para no aportar. “En total son 1.267.000 personas beneficiadas, y 250.000 trabajadores beneficiados por la escalera hasta los 173.000 pesos”, explicaba el presidente de la Cámara de Diputados en marzo. El aguinaldo tampoco estará alcanzado y toda esta suma de dinero que dejará de recibir el Estado representarán unos 10.000 millones de pesos en los bolsillos de trabajadores y jubilados.

Pero la maquinaria inflacionaria, que nunca deja de latir en nuestro país, puso en jaque nuevamente la reciente ley aprobada. Ya lo vemos: las últimas paritarias se están cerrando en torno al 45% lo que arrastrará nuevamente a miles de argentinos a caer en el tributo. “Aún es prematuro saber qué cantidad quedará alcanzada, pero la tendencia es ir a una mayor cantidad de aportantes sin dudas”, comparten la visión con Mundo Gremial desde la CTA.

En detalle contaron desde Camioneros, sindicato que firmó su acuerdo salarial el viernes 18 de junio contaron a Mundo Gremial: “De no haber un ajuste en el Mínimo No Imponible; o bien en la actualización del piso, con el aumento de marzo, del 12,5%, vamos a tener un problema masivo por el tema Ganancias”. No obstante, aclararon: “En ramas como Recolección de Capital, Mecánica, Grúas y Transporte a Distancia: el problema de Ganancias lo vamos a tener muy pronto”. Para marzo, el salario básico se ubicará en los 80.000; importe al que si sumamos todo el resto de ítems se llega a los 160.000 pesos.

El escenario en la Federación Argentina Sindical del Petrolero Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) el panorama es peor. “Ya estamos todos adentro de nuevo”, grafican sin eufemismos. Amplían: “En la previa a la votación de la ley y a la mayoría de los ajustes salariales que vinieron planteamos, ante la Comisión de Trabajo, que este parche no servía para; se debe hacer una reforma integral. En nuestro caso algunos sectores medios de ingresos fueron alcanzados por la exención, pero ya están tributando de nuevo”. Repasemos los acuerdos alcanzados: por la paritaria 2020 (va de mayo a abril) se consolidó una suba del 45%; mientras que la paritaria, 2021, que va hasta abril de 2022, se firmó por el 35 más un bono de $54.800 a pagarse en agosto y revisión en marzo.

El sondeo en ciertos gremios del sector marítimo portuario arroja idénticos resultados. Uno de estos sindicatos cierra paritarias para trabajadores que trabajan en el Estado y para los que trabajan en empresas privadas, a razón de 20 y 80 por ciento respectivamente. Por misma labor, los estatales cobran en promedio 150.000 versus los 250.000 que cobran los privados: “Podemos concluir que los estatales, que siempre cobran bastante menos, ya están siendo alcanzados por Ganancias”.