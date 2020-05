Alerta: La CAME anunció una “catarata de cierre” de pymes

En el marco de la emergencia sanitaria, el secretario gremial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de la Federación Económica de Chaco (FECHACO), Alfredo González, en declaraciones radiales alertó que es cada vez más difícil que se permita abrir la puerta de comercios como esta la situación actualmente.

En diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael el secretario dijo que “en muchos lugares del país se comienza a dar el hartazgo de la cuarentena, es entendible por el tema salud y, de hecho, no estamos como Brasil, pero también es cierto que llevamos casi 70 días de cierre de la mayoría de los negocios y eso hace que se esté en una situación desesperante”.

Sin embargo, no dudo en mencionar que para el está primero la salud, aunque esta y la economía deban ir de la mano, porque cuando se retome el habitual trabajo en la Justicia, se concretarán muchos quiebres de empresas.

“El 9% de las pymes industriales estaba pensando en cerrar, hoy no se da porque en la Justicia no se pueden hacer algunos trámites, pero cuando se habilite, se va a ver una catarata de cierres, no solo la ayuda llega tarde sino mal implementada. A tasa del 24%, solo el 18% de las pymes pudo acceder”, detalló González.

Desde la cámara aseguran que la única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas, y esto solo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero para las pymes hasta tramo, ya que “el riesgo no son los despidos, sino el cierre de empresas”.